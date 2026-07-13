Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх та Геращенко виступлять на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Олексій Мурзак — 13 липня 2026, 17:45
Магучіх та Геращенко виступлять на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виступлять на етапі Діамантової ліги сезону-2026 у Лондоні, Велика Британія.

Про це повідомив сайт змагань.

Також у секторі для стрибків у висоту виступлять Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (обидві – Австралія), Марія Жодзік (Польща), Ангеліна Топич (Сербія), Морган Лейк (Велика Британія) та Ламара Дістен (Ямайка).

Змагання відбудуться 18 липня. Старт стрибків у висоту запланований на 16:10 за київським часом.

Як відомо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Монако.

Діамантова ліга Ірина Геращенко Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Стрибалося дуже класно: Магучіх – про свою першу за 5 років перемогу на чемпіонаті України
Магучіх з результатом 2 метри вперше за 5 років виграла чемпіонат України
Капелюх не встояв перед вітром: Магучіх показала стильні кадри з відпочинку у Луцьку
Магучіх вперше за 5 років виступить на чемпіонаті України
Тренерка Магучіх: Ярослава додала у швидкості та силі

Останні новини