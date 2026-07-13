Магучіх та Геращенко виступлять на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виступлять на етапі Діамантової ліги сезону-2026 у Лондоні, Велика Британія.

Про це повідомив сайт змагань.

Також у секторі для стрибків у висоту виступлять Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (обидві – Австралія), Марія Жодзік (Польща), Ангеліна Топич (Сербія), Морган Лейк (Велика Британія) та Ламара Дістен (Ямайка).

Змагання відбудуться 18 липня. Старт стрибків у висоту запланований на 16:10 за київським часом.

Як відомо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Монако.