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Геращенко: Підтримка на чемпіонаті України була шалена

Олег Дідух — 11 липня 2026, 13:56
Геращенко: Підтримка на чемпіонаті України була шалена
Ірина Геращенко
Getty Images

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко поділилася враженнями від виступу на чемпіонаті України-2026 у Львові.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Дійсно, людей було дуже багато. Не дивлячись на погоду, підтримка була шалена. Максимально приємно — люди приходять, віддають себе цього вечора і дивляться на спортсменів замість інших справ. Це свідчить про культуру, яка процвітає, і це добре.

Друге місце? Напевно, спершу це нормально. Будь-який результат на змаганнях — це те, що вдалося показати. Ми завжди намагаємося якнайкраще і робимо все від себе залежне. Я задоволена будь-якими своїми змаганнями. Мені найголовніше зараз — тримати свій технічний рівень за будь-яких умов та погоди, а також бути здоровою. Над цим і працюємо", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, Геращенко завоювала срібло у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті України-2026, програвши лише Ярославі Магучіх. Ірина зупинилася на позначці в 1,87 м.

Ірина Геращенко Легка атлетика

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