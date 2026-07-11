Геращенко: Підтримка на чемпіонаті України була шалена

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко поділилася враженнями від виступу на чемпіонаті України-2026 у Львові.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"Дійсно, людей було дуже багато. Не дивлячись на погоду, підтримка була шалена. Максимально приємно — люди приходять, віддають себе цього вечора і дивляться на спортсменів замість інших справ. Це свідчить про культуру, яка процвітає, і це добре.

Друге місце? Напевно, спершу це нормально. Будь-який результат на змаганнях — це те, що вдалося показати. Ми завжди намагаємося якнайкраще і робимо все від себе залежне. Я задоволена будь-якими своїми змаганнями. Мені найголовніше зараз — тримати свій технічний рівень за будь-яких умов та погоди, а також бути здоровою. Над цим і працюємо", – заявила спортсменка.