Геращенко перемогла на меморіалі Лонського в Бердичеві

Бронзова призерка Олімпійських ігор у стрибках у висоту Ірина Геращенко перемогла на престижному турнірі меморіал Лонського в Бердичеві.

Геращенко безпомилково взяла 5 планок поспіль і вже на висоті 1,87 м гарантувала собі перемогу. Ірина залишилася в секторі та взяла висоту 1,92 м. Після цього Геращенко намагалася повторити свій особистий рекорд сезону, проте з трьох спроб висоту 1,97 м так і не взяла.

Друге місце посіла Лілія Клінцова, яка вперше з 2020 року стрибнула на 1,84 м. Бронза дісталася 17-річній Меланії Вакуліній, яка оновила особистий рекорд – 1,81 м.

Також 27 червня в рамках меморіалу Лонського в стрибках у висоту змагатимуться і чоловіки. Початок – о 18:00. У турнірі візьмуть участь такі зірки як Олег Дорощук, Богдан Бондаренко і Андрій Проценко.

На початку червня Геращенко стала другою на Континентальному турі у Варшаві.