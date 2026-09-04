Дорощук у секторі: анонс онлайн-трансляції фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту

У п'ятницю, 4 вересня, у столиці Бельгії відбудеться фінал Діамантової ліги-2026 зі стрибків у висоту серед чоловіків.

В ньому відібрались шість найкращих представників сезону, серед яких опинився й Олег Дорощук. Ще одне додаткове місце від організаторів отримав місцевий стрибун Тома Кармой.

Окрім них за медалі у фіналі Діамантової ліги поборються олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері, срібний призер ЧС-2026 у приміщенні Ерік Портільйо, призер молодіжних чемпіонатів світу та Європи Матеуш Колодзейський, американець Джувон Гаррісон і Ромейн Бекфорд з Ямайки.

Змагання розпочнуться о 21:09 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що це буде третя участь для Олега Дорощука у фіналі Діамантової ліги. Попередні два рази він ставав срібним призером.

Нагадаємо, що цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників. Зокрема, переможець заробить 60 тисяч доларів.