Магучіх, Геращенко та Доращук в боротьбі за медалі: розклад фіналу Діамантової ліги

4 та 5 вересня у Брюсселі відбудеться фінал найпрестижніших комерційних змагань з легкої атлетики, завершальні змагання сезону Діамантової ліги.

У вирішальному етапі турніру візьмуть участь відразу три представники України. Олег Дорощук побереться за медалі у стрибках у висоту. Змагання за участі українського стрибуна відбудуться 4 вересня о 21:09 за київським часом.

Для Дорощука це вже третій в кар'єрі фінал Діамантової ліги. До цього українець двічі завойовував срібну нагороду у фінальному етапі сезону.

Окрім 25-річного уродженця Кропивницького за медалі у фіналі Діамантової ліги поборються олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері, срібний призер ЧС-2026 у приміщенні Ерік Портільйо, призер молодіжних чемпіонатів світу та Європи Матеуш Колодзейський, американець Джувон Гаррісон, який також здобував медалі молодіжної світової першості, бельгієць Томас Кармой та Ромейн Бекфорд з Ямайки.

Також за медалі у фіналі змагатимуться дві українки, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які розпочнуть боротьбу за нагороди в суботу, 5 вересня, о 21:10 за київським часом.

Магучіх вже вшосте виступить у фіналі ДЛ, у 2021 та 2025 українка ставала срібною призеркою, а в період з 2022 по 2024 вигравала змагання. Ірина Геращенко двічі в кар'єрі здобувала медалі фіналу престижних комерційних змагань, в її активі срібло 2022 року та бронза 2024-го.

Суперницями українських стрибунок стануть Ламара Дістен з Ямайки, дві бельгійки Нафіссату Тіам та Мерел Маес, чемпіонка світу та призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, її землячка Елеанор Паттерсон, яка також має у своєму доробку золото чемпіонату світу, а також призерка світової першості та Олімпіади Ангеліна Топич.

Зауважимо, що фінал Діамантової ліги в Україні транслюватиметься на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного Мовлення. Виступи українців у вирішальних змаганнях сезону матимуть окрему трансляцію на ютуб-каналі Суспільне Атлетика.

Нагадаємо, що до фіналів "діамантових" дисциплін вийшли найкращі спортсмени за підсумком 14 етапів, що проводились протягом сезону 2026 року. Загалом у фіналі ДЛ розігруватимуться 32 комплекти медалей, 16 у чоловіків та жінок.

Цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників фіналу – переможець заробить 60 тисяч доларів, срібний призер 20 тисяч, а "бронза" гарантує атлету 9 тисяч.