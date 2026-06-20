Це не те, чого я хотів: Фельфнер прокоментував свій виступ на етапі Діамантової ліги у Досі

Український метальник списа Артур Фельфнер прокоментував свій виступ на етапі Діамантової ліги у Досі, де він посів 5-те місце, наголосивши, що результат міг бути і кращим.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Дуже задоволений. Але, якщо чесно, це не те, чого я хотів. Вважаю, що можливо метати далі, і я це міг зробити. Сьогодні трішки не сконтролював свої емоції. Мені не сподобалася спроба на 83 м. Хотілося далі метати, але надалі почав затискатися. І замість того, щоб спокійно вийти на розбіг та розбігтися, я затиснувся.

Тут дуже крута атмосфера. Можливо, не такі змагання як у травні, але тут класні умови для метань. Хочу повертатися сюди ще раз і ще раз. Якщо чесно, у мене вже дуже давно не було мандражу, але саме на цих змаганнях маленький, але він був. Але я полюбляю ці відчуття, і мені здається, що це мені допомогло", – сказав Фельфнер.

Зазначимо, що цей виступ став першим для Артура з 2024 року в межах Діамантової ліги.

Нагадаємо, що Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи-2026 року.