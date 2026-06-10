Фельфнер здобув "золото" в метанні спису на Континентальному турі в Фінляндії та кваліфікувався на ЧЄ-2026

Український метальник списа Артур Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, який проходить у Фінляндії.

Артур метнув снаряд на 83,11 м, що стало для нього найкращим результатом в сезоні.

Другим став Кешорн Волкотт, який представляє Тринідад і Тобаго, а "бронзу" виборов Олівер Геландер з Фінляндії.

Завдяки цій перемозі Фельфнер відібрався на ЧЄ-2026, який проходитиме з 10 по 16 серпня.

Континентальний тур з легкої атлетики

Результати з метання спису, чоловіки

Артур Фельфнер (Україна) – 83,11 м Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) – 81,41 м Олівер Геландер (Фінляндія) – 80,73 м

Напередодні українка Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходив у Варшаві.