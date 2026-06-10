Фельфнер здобув "золото" в метанні спису на Континентальному турі в Фінляндії та кваліфікувався на ЧЄ-2026
Артур Фельфнер
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Український метальник списа Артур Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, який проходить у Фінляндії.
Артур метнув снаряд на 83,11 м, що стало для нього найкращим результатом в сезоні.
Другим став Кешорн Волкотт, який представляє Тринідад і Тобаго, а "бронзу" виборов Олівер Геландер з Фінляндії.
Завдяки цій перемозі Фельфнер відібрався на ЧЄ-2026, який проходитиме з 10 по 16 серпня.
Континентальний тур з легкої атлетики
Результати з метання спису, чоловіки
- Артур Фельфнер (Україна) – 83,11 м
- Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) – 81,41 м
- Олівер Геландер (Фінляндія) – 80,73 м
Напередодні українка Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходив у Варшаві.