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Фельфнер здобув "золото" в метанні спису на Континентальному турі в Фінляндії та кваліфікувався на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 10 червня 2026, 21:59
Фельфнер здобув золото в метанні спису на Континентальному турі в Фінляндії та кваліфікувався на ЧЄ-2026
Артур Фельфнер
Getty Images

Український метальник списа Артур Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, який проходить у Фінляндії.

Артур метнув снаряд на 83,11 м, що стало для нього найкращим результатом в сезоні.

Другим став Кешорн Волкотт, який представляє Тринідад і Тобаго, а "бронзу" виборов Олівер Геландер з Фінляндії.

Завдяки цій перемозі Фельфнер відібрався на ЧЄ-2026, який проходитиме з 10 по 16 серпня.

Континентальний тур з легкої атлетики

Результати з метання спису, чоловіки

  1. Артур Фельфнер (Україна) – 83,11 м
  2. Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) – 81,41 м
  3. Олівер Геландер (Фінляндія) – 80,73 м

Напередодні українка Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходив у Варшаві.

Артур Фельфнер Метання списа

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