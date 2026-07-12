Фельфнер: Бережу сили до головного старту сезону

Артур Фельфнер оцінив перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики в метанні списа.

Його слова передає Суспільне Спорт.

22-річний атлет упевнено захистив звання чемпіона, показавши результат у 80.03 м.

"Сьогодні не вийшло. Ця спроба на 80 метрів – хороша, але ноги, якщо чесно, були не дуже заряджені. Можливо, на розминці забагато зробив спеціальних вправ. Але нічого – 80 метрів уже стають гарною традицією. Усі інші спроби, окрім тієї на 80 метрів, я хотів зробити ва-банк. Після чемпіонату Європи в Бергені це стало моїм підходом. Коли біжиш на максимальній швидкості, шанс технічно виконати кидок менший, але саме так можна показувати великі результати. Тут це більше було тренування з акцентом на чемпіонат Європи", – сказав атлет.

Попри запрошення на міжнародний турнір у Словаччині, де свого часу вдалося встановити особистий рекорд, він схиляється до зміни планів. Фельфнер вирішив розставити пріоритети на користь підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться у Бірмінгемі (10-16 серпня).

"Хочу поберегти себе до головного старту сезону й уже там показати максимум. Цього року це можливо. Тому, найімовірніше, залишуся тренуватися в Україні", – підсумував Фельфнер.

Нагадаємо, раніше Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи 2026 року.