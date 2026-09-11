Американка Расселл виграла фінал забігу на 100 метрів з бар'єрами в межах абсолютного ЧС-2026

Представниця США Масай Расселл стала переможницею фіналу бігу на 100 метрів з бар'єрами на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Американка подолала дистанцію за 12,22 секунди та випередила головних конкуренток із Нігерії (12.34) та Нідерландів (12.39).

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 100 метрів з бар'єрами, жінки

Масай Расселл (США) – 12,22 Тобі Амусан (Нігерія) – 12,34 Надін Віссер (Нідерланди) – 12,39

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в суботу, 12 вересня.

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