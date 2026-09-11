Італійка Іапічіно стала переможницею фіналу жіночих стрибків у довжину на абсолютному ЧС-2026
Італійка Ларісса Іапічіно стала переможницею фіналу жіночих стрибків у довжину на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.
Італійська легкоатлетка показала результат 6,90 метра.
Друге місце посіла представниця Великої Британії Джазмін Соєрс – 6,78 м, а третє місце виборола американка Алісса Джонс, яка показала 6,77 м.
Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики
Стрибки у довжину, жінки
- Ларісса Іапічіно (Італія) – 6,90 м
- Джазмін Соєрс (Велика Британія) – 6,78 м
- Алісса Джонс (США) – 6,77 м
Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.
Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в суботу, 12 вересня.
З розкладом можна ознайомитися ТУТ.