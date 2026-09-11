Норвежець Інгебрігтсен виграв фінал забігу на 5000 метрів в межах абсолютного чемпіонату світу-2026
Норвежець Якоб Інгебрігтсен став переможцем фіналу бігу на 5000 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики у Будапешті.
Олімпійський чемпіон подолав дистанцію за 12:59,24 та випередив представників США Коула Гокера і Паркера Вульфа.
Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики
Біг на 5000 метрів, чоловіки
- Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) — 12:59,24
- Коул Гокер (США) – 13:00,05
- Паркер Вульф (США) – 13:00,13
Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.
Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в суботу, 12 вересня.
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