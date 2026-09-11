Представники США посіли весь подіум у бігу на 110 метрів з бар'єрами на абсолютному ЧС-2026

Американець Джейкобі Тарп став переможцем фіналу бігу на 110 метрів з бар'єрами на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Тарп подолав дистанцію за 12,94 секунди та на фініші випередив співвітчизника Корделла Тінча, який показав результат 12,95 секунди. Для Тінча цей час став найкращим результатом сезону.

Третє місце виборов ще один представник США Бредлі Франклін – 13,01 секунди.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 110 метрів з бар'єрами, чоловіки

Джейкобі Тарп (США) – 12,94 Корделл Тінч (США) – 12,95 (SB) Бредлі Франклін (США) – 13,01

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в суботу, 12 вересня.

З розкладом можна ознайомитися ТУТ.