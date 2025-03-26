Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор дав свідчення у суді проти батька

Батько олімпійського чемпіона з бігу на 5000 метрів норвежця Якоба Інгебрігтсена, Г'єрт Інгебрігтсен, постав перед судом за звинуваченням у фізичному та психічному насильстві над синами.

Про це пише NRK.ro.

У середу, 26 березня, адвокати Г'єрта допитали Якоба після розширених свідчень спортсмена у вівторок, в яких він розповів про те, яке було важке дитинство та виховання від батька.

Під час допиту Якоб Інгебрігтсен навів кілька прикладів, коли, на його думку, колишній тренер негативно вплинув на нього перед важливими статрами.

"Перед Олімпіадою-2021 мене лаяли за те, що я не хотів, щоб моя мама і молодші брати й сестри жили зі мною під час підготовки до олімпійського чемпіонату. Я виграв Олімпіаду. Але я все ще згадую болючі та жахливі спогади, коли я потрапив у важкі ситуації. У 2021 році, коли я встановив європейський рекорд на 1500 метрів, мене сварив він за те, що Елізабет (дружина спортсмена) була зі мною на тренувальному зборі прямо перед цим. Але я виступив добре", – сказав Якоб.

Адвокат обвинуваченого Хайді Райсванг дивувалася, чому він не припинив виступи, якщо це викликало у нього таке величезне негативне почуття.

"Не було альтернативи. Мені завжди казали, що я маю багато чим пожертвувати, щоб стати найкращим бігуном світу. І що я стану найкращим бігуном у світі, і я в це вірив. Я вважаю, що навчання, щоб стати хорошим бігуном, є поганим виправданням для жорстокостей, які ми з моїми братами і сестрами зазнали від тата", – відповів Інгебрігтсен.

24-річний Якоб минулого року публічно заявив, що його батько, під керівництвом якого він тренувався до 2022 року, жорстко себе поводив у бік спортсмена.

Це підтвердили старші брати 31-річний Філіп та 33-річний Хенрік, які також є олімпійськими спортсменами.

Якоб цього року завоював золото Олімпійських ігор 2024 з бігу на 5000 метрів, а на минулій Олімпіаді став чемпіоном у бігу на 1500 метрів. У Парижі в цій дисципліні він став лише четвертим. Минулого сезону Інгебрігтсен також встановив світовий рекорд на етапі Діамантової ліги.

Нагадаємо, кілька днів тому Якоб Інгебрігтсен здобув перемогу у бігу на 3000 метрів на ЧС-2025 у приміщенні.