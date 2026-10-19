Ексчемпіон світу за версією WBO постав перед судом у справі про напад на консьєржа

Колишній чемпіон світу за версією WBO Ліам Сміт (33–5–1, 20) постав перед Королівським судом Манчестера у справі про ймовірний напад на консьєржа.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, інцидент стався 13 вересня цього року у Манчестері, у багатоповерховому будинку під назвою "Блейд".

Під час засідання суд заслухав подробиці щодо записів із камер спостереження, які, за словами судді, зафіксували, як боксер двічі вдарив чоловіка по голові, коли той лежав на підлозі й не міг підвестися.

Також було зафіксовано, що Сміт намагався згодом знову відновити бійку, проштовхуючись крізь натовп.

За даними суду, консьєрж Лоран Нке внаслідок цього побиття отримав травми обличчя та вимушений був певний час перебувати у лікарні

Суддя Том Гілбарт відклав початок слухання цієї справи до 28 листопада цього року. Ліама Сміта було звільнено під заставу, проте йому не дозволено контактувати з жертвою та в'їжджати до Манчестера.

На наступному засіданні Сміт має бути готовим заявити свою позицію щодо обвинувачень. Попередньо судовий розгляд призначили на тиждень, що починається 15 березня 2028 року.

Винятком можуть бути лише явки до суду або зустрічі з адвокатом.

Зауважимо, що Ліам Сміт був чемпіоном світу у першій середній вазі протягом 2015-2016 року за версією WBO. Він здобув пояс після перемоги над Аполло Томпсоном у жовтні 2015-го, а втратив його у вересні 2016-го, коли програв Саулю Альваресу нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що у серпні цього року нападника збірної Англії Айвена Тоуні звинуватили у нападі на людину в лондонському нічному клубі.