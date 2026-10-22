ФІФА продовжила дискваліфікацію тренера-гвалтівника з ДР Конго до 2048 року

ФІФА продовжила дискваліфікацію конголезького тренера Джонатана Букабакву у зв'язку з тим, що він почав знову тренувати дітей. У 2023 році фахівця було засуджено за сексуальне насильство над неповнолітніми.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, перший вердикт Міжнародної федерації футболу, ухвалений у 2023 році, забороняв займатися чоловіку тренерською діяльністю протягом 20 років.

Утім, після того, як були оприлюднені відеоматеріали, де помітно, що раніше засуджений тренер знову проводив тренування з дітьми, ФІФА вирішила продовжити відсторонення фахівця на 5 років.

Також Букабакву було оштрафовано 15 000 доларів. Окрім того, були накладені стягнення у розмірі по 50 тисяч доларів на Конголезьку федерацію футболу (Fecofa) та клуб Расінг Клуб Бакі, який й тренував скандальний наставник. На додачу до цього Fecofa зобов'язали запровадити програму моніторингу для футбольних функціонерів та клубних працівників.

Сам Букабаква заявив, що не знав про свою дискваліфікацію, оскільки, за його словами, він не отримував жодних звісток від вищих футбольних органів.

Зауважимо, що тренера за сексуальне насильство над неповнолітніми засудила до тюремного ув'язнення влада ДР Конго у 2023 році. Минулого року Букабакву відпустили на волю.

Нагадаємо, що напередодні чемпіона Австралії з бігу на 100 метрів Джейка Дорана було заарештовано за підозрою у непристойному поводженні з дітьми.