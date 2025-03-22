Інгебрігтсен здобув перемогу на ЧС-2025 у приміщенні

Норвезький легкоатлет Якоб Інгебрігтсен здобув перемогу у бігу на 3000 метрів на чемпіонаті світу-2025 у приміщенні, який триває у китайському місті Нанкін.

Норвежець подолав дистанцію за 7:46:09, на останніх 100 метрах він випередив ефіопа Беріху Арегаві, який у підсумку став другим. Бронзу виборов австралієць Робінсон.

У неділю Інгебрігтсен побіжить за ще одне золото, цього разу на 1500 метрів. Фінал відбудеться о 12:15 за київським часом.

Зазначимо, що Інгебрігтсен є Олімпійським чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 1500 метрів, однак на Олімпіаді в Парижі він зумів фінішувати лише четвертим.

Окрім того, 24-річний легкоатлет є багаторазовим чемпіоном Європи та чемпіоном світу з бігу на 5000 метрів.