Чемпіона Австралії з бігу на 100 м було заарештовано за підозрою у непристойному поводженні з дітьми

Чемпіона Австралії з бігу на 100 м Джейка Дорана затримала поліція у Таунсвіллі за підозрою у непристойному поводженні з дітьми.

Про це повідомляє The Guardian.

Легкоатлет наразі перебуває на волі, оскільки за нього сплатили заставу, аби він з'явився у магістратському суді 5 листопада.

Зазначається, Дорана було доставлено до відділу поліції 13 жовтня цього року. Йому інкримінують непристойне поводження з дитиною віком до 16 років. Видання додає, що може йтися про нелегальні фільми.

Розслідування правоохоронних органів щодо дій австралійця охоплювали період з січня 2025 року до вересня 2026 року.

Під час слідчих дій Федерація легкої атлетики заборонила Дорану брати участь у спортивних змаганнях та додала, що він не обіймає жодних посад в організації.

"На підставі інформації, наданої Австралійській федерації легкої атлетики, організація застосувала до спортсмена тимчасові заходи, заборонивши йому відвідувати заходи клубу, членських асоціацій або Австралійської федерації легкої атлетики, а також заборонивши йому брати участь у тренуваннях з легкої атлетики.

Безпека та благополуччя всіх учасників нашого виду спорту мають першочергове значення, і ми дуже серйозно ставимося до всіх звинувачень такого характеру" – заявив речник.

Зауважимо, що Доран у 2022 році здобув звання чемпіона Австралії у спринті на 100 метрів, випередивши Едді Нкетію з часом 10,05 секунди.

Також 26-річний австралієць представляв свою країну на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Іграх Співдружності та вигравав дві золоті медалі на океанській першості у 2022 році (100-метрівка та естафетний біг 4×100 метрів).

Окрім того, Доран працював у відділі розвитку бізнесу у Tafe Queensland та займався тренерством. Під час розгляду справи його було відсторонено від роботи.

"Згідно з інформацією, наявною на даний момент, ці звинувачення, як вважається, не пов'язані з роботою цієї особи в Tafe Queensland, і немає жодних ознак того, що вони стосуються студентів, співробітників, проведення навчальних занять, заходів на кампусі або діяльності Tafe Queensland. Цього співробітника відсторонено від виконання службових обов'язків на час розгляду справи в суді", – йдеться у заяві речника Tafe Queensland.

Нагадаємо, що напередодні ексчемпіон світу за версією WBO Ліам Сміт постав перед судом у справі про напад на консьєржа.