Стрибки у висоту за участі Магучіх: онлайн-трансляція етапу Діамантової ліги в Лондоні

У суботу, 18 липня, в Лондоні відбудеться черговий етап легкоатлетичної Діамантової ліги. У жіночих стрибках у висоту Україну представить Ярослава Магучіх.

Змагання у жіночих стрибках у висоту розпочнуться о 16:10 за київським часом. У прямому ефірі трансляцію можна буде подивитися на Ютуб-каналі "Суспільне спорт".

Серед суперників Магучіх будуть Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (обидві – Австралія), Марія Жодзік (Польща), Ангеліна Топич (Сербія), Морган Лейк (Велика Британія) та Ламара Дістен (Ямайка).

Як відомо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.