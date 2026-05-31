Магучіх та Левченко у боротьбі за золото: онлайн-трансляція 3-го етапу Діамантової ліги

У неділю, 31 травня, у Рабаті (Марокко), відбудеться третій етап Діамантової ліги сезону 2026 року.

Україну в секторі стрибків у висоту представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Для Ярослави етап у Рабаті стане першим у поточному сезоні. Натомість Юлія виступить у другому поспіль турнірі.

Суперницями українських стрибунок стануть 8 спортсменок із 7 країн світу. Старт о 20:25 за київським часом. Плеєр з'явиться ближче до початку змагань на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що напередодні Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги-2026 у китайському Сямені. Українка Ірина Геращенко здобула срібну медаль.