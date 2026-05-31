Легка атлетика

Незадоволена результатом: Магучіх оцінила свою перемогу на етапі Діамантової ліги у Рабаті

Софія Кулай — 31 травня 2026, 23:13
Ярослава Магучіх не надто задоволена своєю перемогою на третьому етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).

Її слова передає Суспільне Спорт.

Українська стрибунка у висоту закінчила змагання з результатом 1,97 м. Уродженка Дніпра намагалася підкорити планку на висоті два метри рівно, а потім перенесла останню спробу на 2,02. Однак жодного разу планка не встояла.

"Змагання були хороші, дівчата добре стрибали. Звісно, результат – не хороший. Не такий я очікувала від першого (літнього) старту. Я задоволена, що відкрила свій сезон і маю більше часу підготуватися до чемпіонату Європи та абсолютного ЧС. Звісно, я хочу багато стрибати на понад два метри – це моя головна мета", – сказала Ярослава.

Для Магучіх цей етап Діамантової ліги став першим у поточному сезоні.

Відзначимо, що Юлія Левченко у Рабаті фінішувала четвертою (1,91 м). Легкоатлетка з Бахмута поступилася не лише землячці, а й австралійці Елеанор Паттерсон та сербці Ангеліні Топич.

Раніше повідомлялося, що українка Ірина Геращенко здобула першу міжнародну перемогу після декретної відпустки.

