Левченко підхопила вірусний тренд: українка показала запальний танець під популярний ремікс
Українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила порадувати своїх шанувальників новим запальним відео.
Спортсменка опублікувала кадри, на яких танцює під ремікс відомої пісні "Upside Down", який нині активно набирає популярності в Instagram та TikTok.
Левченко не стала залишатися осторонь популярного тренду та показала власну версію танцю. Українка вкотре продемонструвала себе не лише як серйозна спортсменка, а й як людина, яка вміє відпочивати та ловити актуальні соцмережеві вайби.
Відео швидко привернуло увагу підписників легкоатлетки, які активно реагують на її контент поза змаганнями.
Нагадаємо, в сезоні-2026 Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.
Напередодні вона завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.