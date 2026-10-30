Левченко вразила кадрами з тренування: стрибунка у висоту показала ефектний спортивний образ
Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася атмосферними фотографіями зі свого тренування, привернувши увагу прихильників.
Срібна призерка чемпіонату світу продемонструвала кадри з підготовки до нових змагань, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На світлинах 28-річна спортсменка позує в легкоатлетичному манежі під час тренувального процесу. Левченко показала свою фізичну форму та робочі моменти підготовки, давши підписникам змогу зазирнути за лаштунки спортивного життя.
Для заняття Юлія обрала яскраво-помаранчевий спортивний комплект, який став головним акцентом її образу. Вбрання підкреслило струнку фігуру та довгі ноги української стрибунки, а насичений колір зробив фотографії ще виразнішими.
Публікацію легкоатлетка лаконічно підписала фразою "Десь між миттєвостями", залишивши атмосферу світлин без зайвих пояснень.
Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.
Напередодні українка завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.