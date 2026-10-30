Левченко вразила кадрами з тренування: стрибунка у висоту показала ефектний спортивний образ

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася атмосферними фотографіями зі свого тренування, привернувши увагу прихильників.

Срібна призерка чемпіонату світу продемонструвала кадри з підготовки до нових змагань, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах 28-річна спортсменка позує в легкоатлетичному манежі під час тренувального процесу. Левченко показала свою фізичну форму та робочі моменти підготовки, давши підписникам змогу зазирнути за лаштунки спортивного життя.

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Для заняття Юлія обрала яскраво-помаранчевий спортивний комплект, який став головним акцентом її образу. Вбрання підкреслило струнку фігуру та довгі ноги української стрибунки, а насичений колір зробив фотографії ще виразнішими.

Публікацію легкоатлетка лаконічно підписала фразою "Десь між миттєвостями", залишивши атмосферу світлин без зайвих пояснень.

Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.

Напередодні українка завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.