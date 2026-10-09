Левченко вразила фанатів яскравими кадрами з відпочинку в Буковелі

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася з підписниками атмосферними світлинами зі своєї відпустки в Буковелі.

Спортсменка вирішила згадати теплі моменти відпочинку та показала, як проводила час далеко від спортивних арен.

На опублікованих кадрах Левченко позує у купальнику, демонструє затишні моменти в готелі, а також ділиться фотографіями зі спа-відпочинку. Окремо українка показала кадри з лазні та плавання у басейні.

"Трохи спогадів про чудову відпустку", – лаконічно підписала свою публікацію Юлія.

Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.

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Напередодні українка завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.