Бажаю вам гарного дня: Левченко показала стильні фото з тренування у спортзалі
Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася новими кадрами зі спортзалу. Спортсменка показала серію дзеркальних фото на тлі тренажерів, продемонструвавши свій спортивний образ.
На світлинах Левченко позує у чорному спортивному костюмі та навушниках. Атмосферні кадри спортсменка зробила перед дзеркалом, а головним фоном для фотосесії став тренувальний зал.
Свою публікацію Юлія вирішила підписати коротко та позитивно:
"Wish you a good day".
Нагадаємо, в сезоні-2026 Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.
Напередодні вона завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.