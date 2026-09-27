Бажаю вам гарного дня: Левченко показала стильні фото з тренування у спортзалі

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася новими кадрами зі спортзалу. Спортсменка показала серію дзеркальних фото на тлі тренажерів, продемонструвавши свій спортивний образ.

На світлинах Левченко позує у чорному спортивному костюмі та навушниках. Атмосферні кадри спортсменка зробила перед дзеркалом, а головним фоном для фотосесії став тренувальний зал.

Свою публікацію Юлія вирішила підписати коротко та позитивно:

"Wish you a good day".

Нагадаємо, в сезоні-2026 Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.

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Напередодні вона завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.