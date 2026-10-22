Левченко замилувала мережу осінніми фото: українська стрибунка показала атмосферний образ

Українська легкоатлетка Юлія Левченко потішила шанувальників новою фотосесією в осінній атмосфері. Спортсменка опублікувала в Instagram серію ніжних кадрів, на яких позує серед природи в стильному образі, що гармонійно доповнює пейзаж.

Для зйомки Юлія обрала бежевий плащ, який чудово поєднався із зеленню навколо. На фотографіях можна побачити дерева, невелику річку та мальовничі краєвиди. Схоже, кадри зробили за містом, подалі від міської метушні, де осіння природа створює особливу атмосферу.

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Левченко зробила ставку на стриманий стиль і природну красу локації. Бежевий відтінок верхнього одягу додав образу елегантності, а навколишні пейзажі зробили світлини затишними та атмосферними.

Публікацію легкоатлетка лаконічно підписала англійською: "Golden autumn" ("Золота осінь").

Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.

Напередодні українка завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.