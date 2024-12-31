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Українська бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі повідомила про вагітність

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 14:26
Українська бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі повідомила про вагітність
Ірина Геращенко
instagram.com/gerashchenkoi

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко повідомила про вагітність.

Про це спортсменка написала у своєму Instagram.

Геращенко опублікувала передноворічний пост із фотографіями УЗІ та подякувала року, що закінчується.

Зазначимо, що окрім бронзи на ОІ-2024 українська стрибунка у висоту завойовувала третє місце на чемпіонаті Європи-2024 та брала срібні нагороди Універсіади 2017 та 2019 років.

Окрім того, Геращенко повідомила, що не виступатиме у зимовому легкоатлетичному сезоні.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді у Парижі минулого літа, увійшла до десятки найкращих українських атлетів 2024 року за версією Асоціації спортивних журналістів України.

Раніше срібна призерка Олімпіади-2020 вперше стала мамою.

Ірина Геращенко Легка атлетика

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