Геращенко знову не виступатиме у зимовому легкоатлетичному сезоні

Олімпійська призерка 2024 року у стрибках у висоту Ірина Геращенко другий рік поспіль пропускатиме зимовий сезон легкої атлетики.

Про це 29-річна українка розповіла в інтерв'ю Суспільне.

Своє рішення не виступати взимку 2025 року спортсменка пояснила необхідністю відпочити після виснажливого сезону 2024 року. Вона хоче зі свіжими силами розпочати підготовку до Олімпіади-2028.

На відміну від цього випадку, роком раніше Ірина пропускала зимові змагання через травму та підготовку до ключових стартів сезону.

"Стосовно зимового сезону – я його точно пропускатиму. Зараз у нас трішки інші плани, але я тренуюся. Ми не стрибаємо, відпочиваємо та відновлюємося, бо після Токіо у нас не було відпочинку. Для того, щоб заходити на повноцінну олімпійську підготовку, треба повністю відновитися. Тому тренерка дала максимум часу на відновлення, після чого будемо повертатися у сектор", – заявила Ірина.

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При цьому вона не знає, коли саме повернеться до змагань.

"Турніри на 2025 рік? Нічого не можу сказати, календар у мене в голові розписаний. Але побачимо, як мине підготовка, бо після перерви дійсно треба буде через втягувальний режим прийти до основного підготовчого, потім – до технічного, пройти там всі моменти. І вже після цього вийдемо і на висоти, і на змагання".

Це рішення призведе до того, що Геращенко пропустить чемпіонат Європи в нідерландському Апелдорні та чемпіонат світу в китайському Нанкіні, які ппройдуть у приміщеннях.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді у Парижі минулого літа, увійшла до десятки найкращих українських атлетів 2024 року за версією Асоціації спортивних журналістів України.