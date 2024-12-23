Геращенко знову не виступатиме у зимовому легкоатлетичному сезоні
Олімпійська призерка 2024 року у стрибках у висоту Ірина Геращенко другий рік поспіль пропускатиме зимовий сезон легкої атлетики.
Про це 29-річна українка розповіла в інтерв'ю Суспільне.
Своє рішення не виступати взимку 2025 року спортсменка пояснила необхідністю відпочити після виснажливого сезону 2024 року. Вона хоче зі свіжими силами розпочати підготовку до Олімпіади-2028.
На відміну від цього випадку, роком раніше Ірина пропускала зимові змагання через травму та підготовку до ключових стартів сезону.
"Стосовно зимового сезону – я його точно пропускатиму. Зараз у нас трішки інші плани, але я тренуюся. Ми не стрибаємо, відпочиваємо та відновлюємося, бо після Токіо у нас не було відпочинку.
Для того, щоб заходити на повноцінну олімпійську підготовку, треба повністю відновитися. Тому тренерка дала максимум часу на відновлення, після чого будемо повертатися у сектор", – заявила Ірина.
При цьому вона не знає, коли саме повернеться до змагань.
"Турніри на 2025 рік? Нічого не можу сказати, календар у мене в голові розписаний. Але побачимо, як мине підготовка, бо після перерви дійсно треба буде через втягувальний режим прийти до основного підготовчого, потім – до технічного, пройти там всі моменти. І вже після цього вийдемо і на висоти, і на змагання".
Це рішення призведе до того, що Геращенко пропустить чемпіонат Європи в нідерландському Апелдорні та чемпіонат світу в китайському Нанкіні, які ппройдуть у приміщеннях.
Нагадаємо, що Ірина Геращенко, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді у Парижі минулого літа, увійшла до десятки найкращих українських атлетів 2024 року за версією Асоціації спортивних журналістів України.