Дорощук у секторі: анонс онлайн-трансляції стрибків у висоту на абсолютному чемпіонаті світу

У неділю, 13 вересня, у столиці Угорщини завершується перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

В останній змагальний день, зокрема, за перемогу боротимуться вісім найкращих стрибунів у висоту протягом сезону. Серед них опинився й один українець – Олег Дорощук.

Його суперниками стануть Джувон Гаррісон (США), Джанмарко Тамбері (Італія), Ян Штефела (Чехія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Матеуш Колодзейский (Польща), Таюс Вілсон (США).

Змагання розпочнуться о 20:04 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку події.

Зазначимо, що в перший змагальний день Ярослава Магучіх стала чемпіонкою в жіночих стрибках у висоту. Також брали участь у турнірі Юлія Левченко й Ірина Геращенко.

В абсолютному чемпіонаті світу Михайло Кохан посів третє місце в метанні молота.