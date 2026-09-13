Дорощук у секторі: анонс онлайн-трансляції стрибків у висоту на абсолютному чемпіонаті світу
У неділю, 13 вересня, у столиці Угорщини завершується перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.
В останній змагальний день, зокрема, за перемогу боротимуться вісім найкращих стрибунів у висоту протягом сезону. Серед них опинився й один українець – Олег Дорощук.
Його суперниками стануть Джувон Гаррісон (США), Джанмарко Тамбері (Італія), Ян Штефела (Чехія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільо (Мексика), Матеуш Колодзейский (Польща), Таюс Вілсон (США).
Змагання розпочнуться о 20:04 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".
Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку події.
Зазначимо, що в перший змагальний день Ярослава Магучіх стала чемпіонкою в жіночих стрибках у висоту. Також брали участь у турнірі Юлія Левченко й Ірина Геращенко.
В абсолютному чемпіонаті світу Михайло Кохан посів третє місце в метанні молота.