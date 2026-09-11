Це дуже крутий крок уперед: Магучіх – про перший в історії абсолютний ЧС із легкої атлетики

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилась очікуваннями від першого в історії абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики, який прийматиме Будапешт.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Спортсменка висловилась про призові, які складають 150 тисяч доларів для переможця, а також пригадала свій виступ у столиці Угорщини на ЧС-2023, де вона здобула "золото".

"Намагаюся просто кайфувати від змагань, а вже потім з усім розбиратися. Але це дуже крутий крок уперед. Якщо порівнювати з тенісом, то легка атлетика не отримує стільки коштів. Сподіваюсь, колись це зміниться. Медаль на ЧС у Будапешті особлива для мене, тож я налаштована дуже серйозно. Але тоді теж була боротьба: 2,01 м я взяла з другої спроби і 1,90 м з чимось теж із другої. Сподіваюсь, що цього разу у фіналі всі стрибки будуть з першої спроби", – сказала Магучіх.

Зазначимо, що змагання жіночих стрибків у висоту відбудуться 11 вересня. Вони розпочнуться о 20:13 за київським часом.

Україну також представлять Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Окрім наших стрибунок участь у турнірі візьмуть Олег Дорощук і Михайло Кохан.

Нагадаємо, що напередодні Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Чемпіонкою тоді стала Елеанор Паттерсон.