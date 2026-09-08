Найкраще рішення в житті: Паттерсон оцінила свій тріумф у фіналі Діамантової ліги, згадавши Магучіх

Австралійська легкоатлетка Елеанор Паттерсон висловилась про перемогу у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Її слова передає Суспільне Спорт.

30-річна спортсменка розповіла, завдяки чому покращились її результати останнім часом.

"Зміна тренера після Олімпіади в Парижі була сміливим рішенням, але це було найкраще рішення в моєму житті. Коли спортсмен щасливий, він може творити неймовірні речі. Змінилося все. Я виїхала з Австралії і тепер живу в Італії. Півтора року тому я повністю змінила свій розбіг. У мене два тренери – Фаяз Каан та мій партнер Марко Фассінотті. Мене оточують чудові люди та справжні генії своєї справи, і я почуваюся дуже привілейованою. Коли спортсмен щасливий, він добре виступає", – сказала Паттерсон.

Австралійка згадала також і Ярославу Магучіх. Вона заявила, що намагається постійно вдосконалюватись, як і наша світова рекордсменка:

"Мій розбіг – це процес, який постійно розвиватиметься. Як і Ярослава, я постійно намагаюся мислити нестандартно, щоб ставати кращою. Я продовжуватиму працювати над своїми фізичними кондиціями. Я дуже задоволена тим, де зараз перебуваю, і з роками все це розвиватиметься. Але це вже турбота мого тренера. Я дуже задоволена тим, як все склалося у фіналі. Мені протистояли неймовірні спортсменки – Ярослава, Нікола та всі інші дівчата, але я просто намагалася зосередитися на собі й подивитися, на що здатна. Я почуваюся у неймовірній формі, тому проходила висоту за висотою і отримувала багато задоволення".

Зазначимо, що Елеанор перемогла у фіналі Діамантової ліги з результатом 2,01 м. Магучіх стала срібною призеркою, а трійку замкнула Нікола Оліслагерс.

Також у чоловічих стрибках свою медаль здобув Олег Дорощук. Уродженець Кропивницького взяв "бронзу".