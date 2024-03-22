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Найстарший у світі тенісист українець Станіславський святкує 100 років

Сьогодні 16:20 148 0
Найстарший у світі тенісист українець Станіславський святкує 100 років

Джерело - Чемпіон.

22 березня 100-річний ювілей святкує український тенісист із Харкова Леонід Станіславський.

Із днем народження його привітала у Facebook керівник Реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Ви можете дати цьому прекрасному джентельмену 100 років?! От і я ні! Сьогодні Леоніду Станіславському 100 років. І зустріне він свій день народження... на тенісному корті! Як і належить людині, яка має диплом Книги рекордів Гіннеса і титул "Найстаріший тенісист світу". Під час війни Леонід Якович не хотів залишати рідний Харків, і друзі ледь вмовили його виїхати до Прибалтики. Нині він на пару днів приїхав до Києва - пограти в теніс! А ще в нього є мрія - побоксувати з Кличком. А ви думали, про що людина може мріяти у 100 років?" - написала Вєтрова.

Станіславський внесений до світової Книги рекордів Гіннеса. Його офіційно визнали найстаршим чинним тенісистом, який бере участь у змаганнях.

У січні 2023 року Леонід Якович зіграв у благодійному матчі Australian Open на підтримку України.

Зараз тенісист живе та тренується у Литві, бере участь у турнірах серед ветеранів.

Нагадаємо, у другому колі турніру в Маямі (США) Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, Даяна Ястремська перемогла австралійку Дар'ю Севілл, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен. Із цього раунду змагань свої виступи також розпочне Еліна Світоліна, яка зустрінеться з Наомі Осакою, а Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.

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