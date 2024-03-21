Калініна здійснила неймовірний камбек у грі з Возняцкі в другому колі турніру в Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) виграла у данки Каролін Возняцкі (129) в 2-му раунді турніру WTA 1000 в американському Маямі.
Рахунок зустрічі - 5:7, 7:5, 6:4.
Українка з боєм програла перший сет, поступалася 2:5 у другому, але відіграла матч-бол, зуміла переломити хід поєдинку та завершити його на свою користь.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, Хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло, 21 березня
Ангеліна Калініна (Україна) - Каролін Возняцкі (Данія) 5:7, 7:5, 6:4
Раніше інша українка Леся Цуренко програла Міннен у другому раунді турніру в Маямі (США).
Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої виступи розпочнуть ще три українки. Даяна Ястремська проведе матч 21 березня з Дар'єю Севілл. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою. Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.
Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.