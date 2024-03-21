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Калініна здійснила неймовірний камбек у грі з Возняцкі в другому колі турніру в Маямі

Українка програла перший сет, але зуміла переломити хід поєдинку
Сьогодні 22:15 222 1
Калініна здійснила неймовірний камбек у грі з Возняцкі в другому колі турніру в Маямі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) виграла у данки Каролін Возняцкі (129) в 2-му раунді турніру WTA 1000 в американському Маямі.

Рахунок зустрічі - 5:7, 7:5, 6:4.

Українка з боєм програла перший сет, поступалася 2:5 у другому, але відіграла матч-бол, зуміла переломити хід поєдинку та завершити його на свою користь.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Друге коло, 21 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Каролін Возняцкі (Данія) 5:7, 7:5, 6:4

Раніше інша українка Леся Цуренко програла Міннен у другому раунді турніру в Маямі (США).

Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої виступи розпочнуть ще три українки. Даяна Ястремська проведе матч 21 березня з Дар'єю Севілл. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою. Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.

Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.

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