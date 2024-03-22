Костюк знялася з турніру в Маямі перед своїм стартовим матчем

Українка не зіграє вдруге в поточному році через хворобу

Українська тенісистка Марта Костюк змушена пропустити турнір у американському Маямі через хворобу. У другому колі турніру WTA 1000 вона мала зустрітися з Аранчею Рус із Нідерландів.

Про це повідомляє Вtu.org.ua.

В основній сітці її замінить "лакі лузер" Осеан Додан із Франції.

Зазначимо, у лютому також через хворобу Марта не змогла дограти матч другого раунду на турнірі WTA 1000 у Досі, відмовившись від продовження боротьби після трьох зіграних геймів.

На останньому своєму турнірі Костюк поступилася першій ракетці світу із Польщі Ізі Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса. Але оновила особистий рекорд рейтингу WTA.

Нагадаємо, у другому колі турніру в Маямі виступають й інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, Даяна Ястремська перемогла австралійку Дар'ю Севілл, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен. Із цього раунду змагань свої виступи також розпочне Еліна Світоліна, яка зустрінеться з японкою Наомі Осакою.