Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі, оновила особистий рекорд у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка виявилися сильнішою за Костюк і тріумфувала на турнірі в США. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська опустилася на 33-ту сходинку.

Ангеліна Калініна втратила одну позицію - 35-та, а Леся Цуренко - 3 місця в рейтингу (40).

Рейтинг WTA

(оновлено 18 березня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10715 2 (2) Арина Соболенко 8195 3 (3) Корі Гауфф (США) 7150 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 5035 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4188 7 (8) Цінвень Чжен (Китай) 4050 8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4015 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3825 10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3493 17 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2397 26 (32) Марта Костюк (Україна) 1946 34 (31) Даяна Ястремська (Україна) 1577 36 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1483 40 (37) Леся Цуренко (Україна) 1387 132 (128) Дарина Снігур (Україна) 575

136 (129) Юлія Стародубцева (Україна) 541 173 (179) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427 179 (184) Катеріна Завацька (Україна) 418

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