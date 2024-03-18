Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі, оновила особистий рекорд у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка виявилися сильнішою за Костюк і тріумфувала на турнірі в США. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська опустилася на 33-ту сходинку.
Ангеліна Калініна втратила одну позицію - 35-та, а Леся Цуренко - 3 місця в рейтингу (40).
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10715
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8195
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7150
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5848
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|5035
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4188
|7 (8)
|Цінвень Чжен (Китай)
|4050
|8 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4015
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3825
|10 (10)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3493
|17 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2397
|26 (32)
|Марта Костюк (Україна)
|1946
|
34 (31)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1577
|36 (35)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1483
|40 (37)
|Леся Цуренко (Україна)
|1387
|132 (128)
|Дарина Снігур (Україна)
|575
|136 (129)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|541
|173 (179)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|427
|179 (184)
|Катеріна Завацька (Україна)
|418
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