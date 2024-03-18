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Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок
Сьогодні 09:30 383054 12
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі, оновила особистий рекорд у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Лідирує в ньому полька Іга Швьонтек, яка виявилися сильнішою за Костюк і тріумфувала на турнірі в США. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Арина Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 17-те місце. Водночас Даяна Ястремська опустилася на 33-ту сходинку.

Ангеліна Калініна втратила одну позицію - 35-та, а Леся Цуренко - 3 місця в рейтингу (40).

 Рейтинг WTA

(оновлено 18 березня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10715
2 (2) Арина Соболенко 8195
3 (3) Корі Гауфф (США) 7150
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848
5 (5) Джессіка Пегула (США) 5035
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4188
7 (8) Цінвень Чжен (Китай) 4050
8 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4015
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3825
10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3493
17 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2397
26 (32) Марта Костюк (Україна) 1946

34 (31)

 Даяна Ястремська (Україна) 1577
36 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1483
40 (37) Леся Цуренко (Україна) 1387
132 (128) Дарина Снігур (Україна) 575
136 (129) Юлія Стародубцева (Україна) 541
173 (179) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 427
179 (184) Катеріна Завацька (Україна) 418

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