Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (17) у другому колі хардового турніру WTA 1000 у Маямі, США, зіграє проти експершої ракетки світу Наомі Осаки (229).

Японка здобула впевнену перемогу над Елізабеттою Коччаретто з Італії на старті змагань - 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 19 хвилин, Осака 6 разів подала навиліт, допустила дві подвійних помилки та реалізувала 2 з 7 брейк-пойнта.

Це буде сьомий очний поєдинок між Світоліною та Осакою. Рахунок у протистоянні рівний - 3:3. Востаннє вони зустрічалися у чвертьфіналі Australian Open-2019, де впевнену перемогу здобула японка (6:4, 6:1).

Матч Світоліна - Осака відбудеться в п'ятницю, 22 березня. Орієнтовний початок поєдинку визначиться пізніше.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США

Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Перше коло, 21 березня

Наомі Осака (Японія) - Елізабетта Коччаретто (Італія) 6:3, 6:4

Напередодні Леся Цуренко успішно стартувала в Маямі, вигравши у Магди Лінетт. Раніше стало відомо, що в українки змінилася суперниця в другому колі.

Також Даяна Ястремська та Марта Костюк дізналися, з ким проведуть стартовий поєдинок.