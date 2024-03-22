Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі

Українка відсвяткувала перемогу вперше за чотири очні зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) здолала у складному безкомпромісному поєдинку австралійку Дар'ю Севілл (115) в 2-му раунді турніру WTA 1000 в американському Маямі.

Рахунок зустрічі - 7:5, 7:5.

Українка відсвяткувала перемогу вперше за чотири очні зустрічі.

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Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Друге коло, 21 березня

Дар'я Севілл (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 5:7

У наступному раунді Даяна зіграє проти гречанки Марії Саккарі (9).

Раніше свої матчі на турнірі з різними результатами завершили дві інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен.

Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої виступи розпочнуть ще дві представниці України. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою, а Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.

Нагадаємо, Надія Кіченок у парі на супертайбрейку поступилася в другому колі американського турніру.

Змагання у Маямі триватимуть до 31 березня.