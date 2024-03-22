Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) здолала у складному безкомпромісному поєдинку австралійку Дар'ю Севілл (115) в 2-му раунді турніру WTA 1000 в американському Маямі.
Рахунок зустрічі - 7:5, 7:5.
Українка відсвяткувала перемогу вперше за чотири очні зустрічі.
Відео
A+ Effort 🙌@D_Yastremska | #MiamiOpen pic.twitter.com/ZiH2w7umf4— wta (@WTA) March 21, 2024
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, Хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло, 21 березня
Дар'я Севілл (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 5:7
У наступному раунді Даяна зіграє проти гречанки Марії Саккарі (9).
Раніше свої матчі на турнірі з різними результатами завершили дві інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен.
Зазначимо, що з 2-го кола змагань свої виступи розпочнуть ще дві представниці України. Еліна Світоліна зустрінеться з Наомі Осакою, а Марта Костюк зіграє з Аранчєю Рус.
Нагадаємо, Надія Кіченок у парі на супертайбрейку поступилася в другому колі американського турніру.
Змагання у Маямі триватимуть до 31 березня.