Очеретько – про поразку Нідерландам: Треба було більше бити по воротах

Хавбек збірної України U-21 Олег Очеретько пояснив поразку в матчі з Нідерландами (0:2) у 3 турі Євро-2025.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Гадаю, що до першого голу ми грали дуже добре, виходили з оборони. Треба було більше грати за спину, бо в них були великі проблеми, коли ми так грали. Вважаю, що треба було більше використовувати цих нагод. А так, цей курйозний гол, який нам забили... Помилка — нічого страшного, ми побігли вперед, але й в них з'явилося більше простору, після чого теж на помилці пропустили другий м'яч" – розповів він.

Також півзахисник вважає, що другий пропущений гол не міг стати вирішальний у грі.

"Гадаю, що в таких турнірах немає точки неповернення. Треба було більше бити по воротах і подавати. Бо ми доходили до штрафної зони і потім назад розвертали та починали все з початку. Якби ми краще подавали та били, то, можливо, вони б забили у свої ворота або ж наш нападник забив", – розповів Очеретько.

Збірна України завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.

Як відомо, у першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0). Нідерланди у минулих двох турах розписали нічию з фінами (2:2) та програли данцям (1:2), тож українцям для виходу в 1/4 достатньо було не програти.