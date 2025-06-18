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Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 18 червня 2025, 22:07
Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі
Даяна Ястремська
Getty images

Лейла Фернандес (30, Канада) стала суперницею Даяни Ястремської (46) по чвертьфіналу турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У другому колі змагань канадійка перемогла іспанку Крістіну Букшу (107). 

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

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Ноттінгем, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $275,094
Друге коло, 18 червня

Лейла Фернандес (Канада)  Крістіна Букша (Іспанія) 6:3, 6:4

Фернандес та Ястремська раніше зустрічалися двічі, обидва рази перемагала канадійка. Їхній матч у Ноттінгемі відбудеться у п'ятницю, 20 червня, час початку гри стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що Крістіна Букша у першому колі турніру в Ноттінгемі обіграла українку Юлію Стародубцеву (68).

Ястремська на цих змаганнях спочатку виявилася сильнішою за сербку Ольгу Данилович (37), а в другому раунді здолала хорватку Антонію Ружич (98).

Лейла Фернандес Даяна Ястремська WTA 250

Даяна Ястремська

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