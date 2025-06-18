Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі

Лейла Фернандес (30, Канада) стала суперницею Даяни Ястремської (46) по чвертьфіналу турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У другому колі змагань канадійка перемогла іспанку Крістіну Букшу (107).

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Друге коло, 18 червня

Лейла Фернандес (Канада) – Крістіна Букша (Іспанія) 6:3, 6:4

Фернандес та Ястремська раніше зустрічалися двічі, обидва рази перемагала канадійка. Їхній матч у Ноттінгемі відбудеться у п'ятницю, 20 червня, час початку гри стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що Крістіна Букша у першому колі турніру в Ноттінгемі обіграла українку Юлію Стародубцеву (68).

Ястремська на цих змаганнях спочатку виявилася сильнішою за сербку Ольгу Данилович (37), а в другому раунді здолала хорватку Антонію Ружич (98).