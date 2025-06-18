Могли перевернути цю гру: Батагов – про поразку від Нідерландів на Євро-2025

Захисник збірної України U-21 Арсеній Батагов оцінив поразку від Нідерландів (0:2) на молодіжному чемпіонаті Європи.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

Батагов пояснив епізод з першим пропущеним голом "синьо-жовтих", в якому він допустився втрати м'яча.

"Що сталося в епізоді з першим голом? Суперник швидко запресингував, я трішки не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга і праворуч — може, ще й це.

Другий гол? Була швидка атака, ми не встигли перейти з атаки в оборону. Пройшла передача, вихід віч-на-віч і хороше завершення", – розповів Батагов.