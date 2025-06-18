Могли перевернути цю гру: Батагов – про поразку від Нідерландів на Євро-2025
Захисник збірної України U-21 Арсеній Батагов оцінив поразку від Нідерландів (0:2) на молодіжному чемпіонаті Європи.
Цитує гравця Суспільне Спорт.
"Дуже хороший суперник. Намагалися грати другим номером. Перші 30 хвилин нам це вдавалося, ми вибігали в атаки. Не завершували їх ударами, але були якісь передумови. Потім я помилився, пропустили гол. Все одно могли перевернути цю гру, бо у нас було досить шансів — у першому таймі, у другому", – сказав захисник молодіжної збірної України.
Батагов пояснив епізод з першим пропущеним голом "синьо-жовтих", в якому він допустився втрати м'яча.
"Що сталося в епізоді з першим голом? Суперник швидко запресингував, я трішки не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга і праворуч — може, ще й це.
Другий гол? Була швидка атака, ми не встигли перейти з атаки в оборону. Пройшла передача, вихід віч-на-віч і хороше завершення", – розповів Батагов.
Збірна України завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.
Як відомо, у першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0). Нідерланди у минулих двох турах розписали нічию з фінами (2:2) та програли данцям (1:2), тож українцям для виходу в 1/4 достатньо було не програти.