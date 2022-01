Треш тижня. Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід

Уже більше тижня триває епопея з допуском чи недопуском першої ракетки світу Новака Джоковича на Australian Open. Точніше - організатори турніра не без проблем, але дали дозвіл сербу на участь у першому в цьому році турніру серії Grand Slam. А ось влада Австрілії трохи іншої думки.

Усе почалося з того, що Джоковичу не дозволили зіграти на турнірі через відсутність вакцинаї від ковід-19, але сам тенісист настоював на тому, що, ніби то, перехворів і має ковід-паспорт. І сам тенісист в своєму Instagram повідомив, що йому видали медичне виключення та він зможе зіграти на кортах Мельбурна. Однак в історії з виключенням втрутився сам Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Далі все відбувалося за сценарієм відомого голівудського фільму Термінал - серб прибув в аеропорт Мельбурна, але в країну його не впустили, але й не випустили з країни. Головним питанням до серба було те саме медичне виключення - на якій підставі та вимога вакцинуватися.

Згодом уже з'явилася інформація, що в серба взагалі проблеми з візою через закінчення терміну дії. Хоча судячи із заяви австралійського прем'єра, справа все ж таки в правилах перетину кордону в часи пандемії.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.