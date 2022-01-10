Треш тижня. Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід

Джерело - Чемпіон.

Уже більше тижня триває епопея з допуском чи недопуском першої ракетки світу Новака Джоковича на Australian Open. Точніше - організатори турніра не без проблем, але дали дозвіл сербу на участь у першому в цьому році турніру серії Grand Slam. А ось влада Австрілії трохи іншої думки.

Хронологія поневірянь Джоковича

Усе почалося з того, що Джоковичу не дозволили зіграти на турнірі через відсутність вакцинаї від ковід-19, але сам тенісист настоював на тому, що, ніби то, перехворів і має ковід-паспорт. І сам тенісист в своєму Instagram повідомив, що йому видали медичне виключення та він зможе зіграти на кортах Мельбурна. Однак в історії з виключенням втрутився сам Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче потрапити до Австралії, має дотримуватися вимог для перетину кордону. Коли Новак Джокович прибуде до Австралії, він повинен надати докази того, що він не може бути вакцинований з медичних причин – якщо він ще не вакцинований. Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, з ним вчинять так само, як із будь-якою іншою людиною, – він на першому літаку вирушить додому. Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних!", - відзначив Моррісон.

Далі все відбувалося за сценарієм відомого голівудського фільму Термінал - серб прибув в аеропорт Мельбурна, але в країну його не впустили, але й не випустили з країни. Головним питанням до серба було те саме медичне виключення - на якій підставі та вимога вакцинуватися.

Згодом уже з'явилася інформація, що в серба взагалі проблеми з візою через закінчення терміну дії. Хоча судячи із заяви австралійського прем'єра, справа все ж таки в правилах перетину кордону в часи пандемії.

"Віза містера Джоковича була анульована. Правила є правилами, особливо коли йдеться про наші кордони. Ніхто не може бути вищим за ці правила. Наша жорстка політика на кордоні мала ключове значення для того, щоб смертність від коронавірусу в Австралії була однією з найнижчих у світі. Ми продовжуємо проявляти пильність", - написав Моррісон.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022

Адвокати тенісиста подали апеляцію, яку суддя задовольнив, і перша ракетка світу сьогодні провела перше тренування на Мельбурн Парку.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Але що ж насправді передувало цій історії та чому сербу дали медичне виключення.

Передісторія з неприємним осадом

Як повідомляє Mail Online, Джокович намагався уникнути вакцинації завдяки ковід-паспорту, як людина що перехворіла. А тут найцікавіше.

Все те ж видання пише, що було порушено питання про справжність позитивного тесту Новака Джоковича на Covid від 16 грудня, оскільки численні фотографії, зроблені приблизно цього дня, показують, що зірка тенісу без маски серед натовпу, як завжди, в його рідній Сербії.

Джокович без маски був зображений як учасник дискусії у приміщенні свого благодійного фонду, і він поділився фотографіями в Instagram, на яких він отримує печатку, зроблену на його честь, наступного дня після того, як він нібито дав позитивний результат на Covid.

На інших знімках, нібито зроблених 17 грудня, перша ракетка світу взяла участь у відкритому піар-заході та була зафіксована на церемонії нагородження на заході Тенісної асоціації Белграда. Неясно, чи знав він, що у нього Covid, коли було зроблено фотографії.

З того часу адвокати серба заявили, що австралійський уряд дав зірці тенісу письмове звільнення від вакцинації, бо заразився цією хворобою 16 грудня — того ж дня, коли його сфотографували поряд з десятками людей без масок.

Ще одним ударом за заявами зірки тенісу стало також твердження про те, що його позитивний результат ПЛР-тесту від 16 грудня був би надто пізнім для реєстрації відповідно до крайнього терміну звільнення Tennis Australia, термін дії якого минув 10 грудня.

Згідно з власними документами керівного органу, останній день подання заяви на звільнення за медичними показаннями для Відкритого чемпіонату Австралії був на тиждень раніше. Однак неясно, коли Джокович отримав позитивний результат тесту ПЛР.

Цю ж саму інформацію підтверджує Deutche Welle. Інформація, як мінімум, наштовхує на роздуми - чи немає незаконних махінацій з боку сербського тенісиста?!

Чи зможе Джокович взяти участь в Australian Open, дізнаємось дуже скоро, турнір відбудеться з 17 по 30 січня. Але неприємний осад залишиться в будь-якому випадку...