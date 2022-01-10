Суддя скасував рішення про анулювання візи Джоковича в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Суд Мельбурна розглянув апеляцію Новака Джоковича щодо анулювання його візи до Австралії.
Про це повідомляє Федеральний окружний і сімейний суд Австралії.
Суддя Ентоні Келлі задовольнив апеляцію серба та ухвалив звільнити його протягом півгодини після завершення засідання.
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При цьому юрист МВС попередив суддю, що міністерство розглядає можливість скасування візи серба за допомогою особистих повноважень міністра.
У такому разі Джоковича все одно депортують, і він на три роки втратить можливість в'їхати до країни.
Раніше повідомлялося, що Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою.