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Прем'єр-міністр Австралії назвав умову участі Джоковича на Australian Open

Сьогодні 12:55 246 0
Скотт Моррісон прокоментував те, що Новаку Джоковичу дали медвідвід від вакцинації проти коронавірусу, яка потрібна для в'їзду в країну та участі в Australian Open.
Прем'єр-міністр Австралії назвав умову участі Джоковича на Australian Open
Фото - gettyimages
#Джокович

Джерело - tribuna.com.

Перша ракетка світу Новак Джокович повинний надати докази, що він не може бути вакцинований при в'їзді в Австралію.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче потрапити до Австралії, має дотримуватися вимог для перетину кордону.

Коли Новак Джокович прибуде до Австралії, він повинен надати докази того, що він не може бути вакцинований з медичних причин – якщо він ще не вакцинований.

Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, з ним вчинять так само, як із будь-якою іншою людиною, – він на першому літаку вирушить додому.

Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних", - відзначив Моррісон.

Раніше, Джоковичу дозволили зіграти на Australian Open.

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