Прем'єр-міністр Австралії назвав умову участі Джоковича на Australian Open

Перша ракетка світу Новак Джокович повинний надати докази, що він не може бути вакцинований при в'їзді в Австралію.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче потрапити до Австралії, має дотримуватися вимог для перетину кордону.

Коли Новак Джокович прибуде до Австралії, він повинен надати докази того, що він не може бути вакцинований з медичних причин – якщо він ще не вакцинований.

Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, з ним вчинять так само, як із будь-якою іншою людиною, – він на першому літаку вирушить додому.

Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних", - відзначив Моррісон.