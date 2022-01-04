Джоковичу дозволили зіграти на Australian Open

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу надали медичний виняток, щоб він міг виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року.

Про це розповів сам тенісист в Instagram.

"Всіх з Новим роком! Бажаю всім здоров'я, кохання та щастя у кожний теперішній момент! Бажаю, щоб ви відчували любов і повагу до всіх істот на цій чудовій планеті.

Я провів фантастичний насичений час зі своїми коханими під час перерви і сьогодні прямую до Австралії, отримавши виняток. Вперед, 2022!", - написав Джокович.