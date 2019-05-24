Ястремська у фіналі зустрінеться з кривдницею Костюк

24-я ракетка світу Каролін Гарсія пробилася у фінал турніру серії WTA International в Страсбурзі, обігравши в півфіналі співвітчизницю Хлоє Паке (WTA №223) - 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину і 13 хвилин.

За цей час Гарсія виконала 11 подач навиліт, допустила 3 подвійні помилки і виграла 2 гейми на прийомі. Її суперниця зробила 2 ейси, 4 рази помилилася при введенні м'яча у гру, а також не виграла жодного гейму на прийомі.

У фіналі Гарсія зустрінеться з українкою Даяною Ястремською.

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Internationaux de Strasbourg - International

грунт, одиночний розряд

Призовий фонд $250,000

1/2 фіналу

24 травня

Каролін Гарсія - Хлоє Паке 6-3, 6-4

Нагадаємо, що до цього Ястремська перемогла француженку Фіону Ферро..

Джерело - Чемпіон.