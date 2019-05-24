Ястремська вийшла у фінал Страсбурга, обігравши 11-у ракетку світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська, посіяна на турнірі в Страсбурзі під шостим номером, вийшла у фінал, обігравши представницю Білорусії Аріну Соболенко з рахунком 6:4, 6:4.
Тривалість протистояння склала 1 годину 26 хвилин.
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Internationaux de Strasbourg - International
грунт, одиночний розряд
Призовий фонд $250,000
1/2 фіналу
24 травня
Даяна Ястремска - Фіона Ферро 6-4, 6-4
Нагадаємо, що до цього Ястремська перемогла француженку Фіону Ферро..
Джерело - Чемпіон.