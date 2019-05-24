Ястремська вийшла у фінал Страсбурга, обігравши 11-у ракетку світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська, посіяна на турнірі в Страсбурзі під шостим номером, вийшла у фінал, обігравши представницю Білорусії Аріну Соболенко з рахунком 6:4, 6:4.

Тривалість протистояння склала 1 годину 26 хвилин.

Актуально: Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA

Internationaux de Strasbourg - International

грунт, одиночний розряд

Призовий фонд $250,000

1/2 фіналу

24 травня

Даяна Ястремска - Фіона Ферро 6-4, 6-4

Нагадаємо, що до цього Ястремська перемогла француженку Фіону Ферро..

Джерело - Чемпіон.