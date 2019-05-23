Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга

Українська тенісистка Даяна Ястремська, посіяна на турнірі в Страсбурзі під шостим номером, вийшла у півфінал, обігравши представницю Франції Фіону Ферро з рахунком 6:1, 6:3.
Тривалість протистояння склала 1 годину 5 хвилин.
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Internationaux de Strasbourg - International
грунт, одиночний розряд
Призовий фонд $250,000
1/4 фіналу
23 травня
Даяна Ястремска - Фіона Ферро 6-1, 6-3
Нагадаємо, що до цього Ястремська перемогла австралійку Саманту Стосур.
Джерело - Чемпіон.