Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга

Українська тенісистка Даяна Ястремська, посіяна на турнірі в Страсбурзі під шостим номером, вийшла у півфінал, обігравши представницю Франції Фіону Ферро з рахунком 6:1, 6:3.

Тривалість протистояння склала 1 годину 5 хвилин.

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Internationaux de Strasbourg - International

грунт, одиночний розряд

Призовий фонд $250,000

1/4 фіналу

23 травня

Даяна Ястремска - Фіона Ферро 6-1, 6-3

Нагадаємо, що до цього Ястремська перемогла австралійку Саманту Стосур.

Джерело - Чемпіон.