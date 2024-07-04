Сборная Испании — сборная Германии: анонс четвертьфинального матча Евро-2024

Сборная Германии сыграет против Испании в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч состоится на стадионе "Штутгарт Арена", Германия. Начало — в 19:00 по киевскому времени, 5 июля.

Сборная Германии

Хозяева нынешнего Евро уверенно заняли первое место в группе A после побед над Шотландией и Венгрией и ничьей со Швейцарией в третьем туре группового этапа.

На первом этапе плейоф ЧЕ подопечные Юлиана Нагельсманна встретились с Данией. В матче имени VAR немцы одержали уверенную победу.

Суперкомпьютер Opta Analyst считает, что именно хозяева турнира являются главным фаворитом победы на чемпионате Европы. У немцев 20,01% на победу в финале домашнего Евро. А на втором месте именно Испания (19,25%).

Сборная Испании

Испанцы стали лучшей командой Евро-2024 по количеству набранных очков на групповом этапе. Они единственные, кто выиграл все матчи на этом этапе.

В первом туре подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромно победили Хорватию, в следующем матче минимально одолели Италию, а в третьем туре оказались сильнее Албании.

В матче 1/8 финала испанцы сыграли против дебютантов Евро сборной Грузии. Несмотря на то, что они пропустили первыми (и впервые на Евро-2024) "фурия роха" разгромила грузин.

Прямая речь

Илкай Гюндоган, полузащитник сборной Германии: "Это точно будет равный матч. Я думаю, что две команды, которые сойдутся друг с другом, наверняка играют в лучший футбол на турнире на это время. Обе команды очень хотят владеть мячом, они выделяются большим количеством владения"

Хоселу, нападающий сборной Испании: "Это особая игра, не только потому, что я родился в Штутгарте, а потому, что это четвертьфинал Евро с моей национальной командой. Мы стремимся к трофею, и даже несмотря на то, что играть с Тони Кроосом было очень приятно, потому что он был товарищем по команде и другом, мы много общались, и он представляет ценности Реала — я все равно хотел бы "закрыть" его в пятницу".

История встреч

Команды играли между собой 26 раз. В целом статистика очень равна (8 побед испанцев, 9 ничьих и 9 побед немцев). Если убрать товарищеские матчи, то равенство будет зашкаливать (по 4 победы у каждой из команд и еще 4 ничьих). Однако на чемпионатах Европы чаще выигрывала Испания (2 против 1), а в плейоф всех турниров команды встречались лишь дважды. Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Список вызванных футболистов

Сборная Германии

Вратари: Оливер Бауманн (Гоффенгайм), Мануэль Нойер (Бавария), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Генрикс (РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рю. (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер 04 Леверкузен)

Полузащитники: Роберт Андрих (Байер 04 Леверкузен), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон энд Гоув Альбион), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусиала (Бавария), Алекс Бассейн (Бавария) Лерой Сане (Бавария), Флориан Вирц (Байер 04 Леверкузен)

Нападающие: Максимилиан Байер (Гоффенгайм), Никлас Фуллькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).

Фото: Getty Images

Сборная Испании

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Робин Ле Норман (Реал Сосьедад), Алехандро Гримальдо (Байер), Дани Карвахаль и Начо Фернандес (оба – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челси), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Дани Карпорт. (Атлетик)

Полузащитники: Родри Эрнандес (Манчестер Сити), Мартин Субименди и Микель Мерино (оба – Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Алекс Баена (Вильярреал), Педри и Фермин Лопес (оба – Барселона).

Нападающие: Ламин Ямал и Ферран Торрес (оба Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дани Ольмо (Лейпциг), Айосе .

Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

Германия: Нойер — Киммих, Та, Рюдигер, Раум — Кроос, Андрех — Вирц, Гюндоган, Мусиала — Гаверц.

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Ляпорт — Родри — Мерино, Ямал, Ольмо — Нико Уильямс, Мората.

Цифры и факты

Это 26-я встреча между сборными Германии и Испании. Минимальное преимущество у немцев (+9=9-8), однако в официальных матчах тотальное равенство (+4=4-4);

Обслуживать матч будет бригада арбитров из Англии во главе с 45-летним Энтони Тейлором. Его ассистентами будут Гэри Бесвик и Адам Нанн. Четвертый судья – словак Иван Кружляк. Видеопомощником арбитра будет англичанин Стюарт Эттвелл;

Испанцы забили 32 мяча в ворота Германии, а пропустили 31;

Испания не проигрывала Германии в официальных матчах с 1988 года;

"Бундестим" никогда не вылетала из чемпионатов Европы в четвертьфинале, испанцы — дважды;

Испания ни разу не побеждала страну-хозяйку ЧЕ (+0=1-4). В этом году Евро проходит в Германии;

"Фурия роха" никогда не проигрывала немцам в плейоф международных турниров (2 победы со счетом 1:0);

Сборная Испании дороже Германии на 134,5 миллиона евро;

Состав испанской команды младше сборной Германии более чем на год (27,1 против 28,6 лет);

Самая большая победа Испании — 6:0 в ноябре 2020 года, у Германии — 4:1 в августе 2000-го;

Единственный раз, когда Испания побеждала во всех матчах группового этапа, она была победителем Евро (2008). В этом году она выиграла все игры;

Страна-хозяйка Евро (если она единственная, кто принимает турнир) всегда играла по меньшей мере в полуфинале, а каждый четвертый год 20-летия она выходит в финал (Испания — 1964, Франция — 1984, Португалия — 2004);

Немецкой сборной принадлежит рекордное количество выходов в полуфиналы и финалы ЧЕ. Это происходило уже 9 раз в 16 розыгрышах;

Испания и Германия являются рекордсменами по количеству титулов чемпионатов Европы (у обоих по 3).

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Испании — 2,78;

Ничья — 3,25;

Победа Германии — 2,88.

Прогноз Чемпиона

Победа Испании — 2:1.