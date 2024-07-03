Взгляд в прошлое: кто фаворит матча Испания — Германия на Евро-2024

Уже в пятницу 5 июля состоится первый четвертьфинальный матч Евро-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Германии.

Суперкомпьютер Opta Analyst считает, что именно хозяева турнира являются главным фаворитом победы на ЧЕ, однако испанцы — вторые в списке. С другой стороны, он дает больше шансов на выход в полуфинал именно "фурии роха".

Но это компьютер, обычная машина, только считающая и анализирующая. Для него не существует цикличности истории. Однако уже на этом чемпионате Европы было грустное для нас подтверждение этого мнения.

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Поэтому давайте вернемся в прошлое и посмотрим, какие шансы у каждой из команд на победу в этом поединке.

Аргументы за сборную Германии

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Непобедимость хозяев турнира

Сразу самый большой козырь сборной Германии, это серия, тянущаяся с первого же чемпионата Европы. Страна-хозяйка (если она единственная, кто принимает турнир) всегда играла как минимум в полуфинале. Более того, каждый четвертый год 20-летия она выходит в финал (Испания — 1964, Франция — 1984, Португалия — 2004).

Волшебные четвертьфиналы

Никогда в истории "бундестим" не вылетала в 1/4 финала чемпионата Европы. А на чемпионатах мира такое происходило трижды, в последний раз еще в прошлом веке (в 1998 году от Хорватии). В Испании наоборот, четвертьфинал часто становился последним этапом (5 раз в общей сложности и дважды в ЧЕ).

Еврокубки сезона-2023/24

Да, возможно, отталкиваться от клубных турниров в современном мире сборных смысла нет, однако в этом году немецкие команды выдали невероятный перфоманс, сразу два клуба из Германии играли в финалах еврокубков, а леверкузенский Байер вообще выдал рекордную серию без поражений во всех турнирах. Так что Германия явно заряжена на исторические победы.

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Германия — вечный фаворит Евро

Именно немецкой сборной принадлежит рекордное количество выходов в полуфиналы и финалы чемпионатов Европы. Это происходило уже 9! раз в 16 розыгрышах. Ближайший преследователь — Италия, которой это удавалось 6 раз.

История повторяется

Германия уже принимала чемпионат Европы. Это произошло в 1988 году. Тогда, конечно, не было четвертьфиналов и две лучшие команды из двух групп выходили сразу в полуфинал. В том году "бундестим" завоевала бронзу, однако интересное здесь не это, а группа. В последнем туре Германия играла именно с Испанией и от этого матча зависело, кто выйдет в полуфинал (почти 1/4 финала), ведь до этого у обеих команд, а также Италии было по 2 очка. Как вы понимаете, победили именно немцы.

Испания и хозяева турнира

Интересный факт, сборная Испании 5 раз играла против страны-хозяйки на чемпионатах Европы, и статистика неутешительная: 4 поражения и 1 ничья (одно из поражений было в серии пенальти).

Аргументы за сборную Испании

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История повторяется х2

Испания уже проводила похожий чемпионат Европы. Это произошло в 2008 году. Тогда "фурия роха" также выиграла все матчи на групповом этапе и стала победителем Евро-2008. Но самое интересное здесь то, что в финале Испания играла именно против Германии.

Статистика очных встреч

Команды играли между собой 26 раз. В целом статистика очень равна (8 побед испанцев, 9 ничьих и 9 побед немцев). Если убрать товарищеские матчи, то равенство будет зашкаливать (по 4 победы у каждой из команд и еще 4 ничьи). Однако на чемпионатах Европы чаще выигрывала Испания (2 против 1), а в плейофф всех турниров команды встречались лишь дважды. Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Реал Мадрид

Если мы уже говорили о клубных турнирах по отношению к Германии, то стоит сказать и о мадридском Реале. Подопечные Карло Анчелотти в Лиге чемпионов сезона-2023/24 сыграли против всех возможных немецких команд. И, что самое главное, победитель испанского чемпионата одолел каждую из них.

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Луис де ла Фуэнте

Этот 63-летний тренер недавно (а именно в 2019 году) победил на чемпионате Европы-2021 среди игроков до 21 года. И угадайте, какая сборная была соперником в финале? Конечно, Германия. В общем, у него очень удачная статистика против немецких сборных (+3=1-1), поэтому это может быть одним из определяющих факторов в этом матче.

Новейшая история Испании

За последние 5 лет команды пересекались всего трижды. Две игры завершились вничью, однако третья до сих пор снится немецким болельщикам в кошмарах. Тотальный разгром со счетом 6:0 в Лиге наций в 2020 году. А еще, последний раз Германия побеждала Испанию в официальном матче еще в далеком 1988 году.

Выводы

Очень трудно выделить фаворита этого противостояния не только с учетом современного состава, но и после взгляда на историю. Каждый серьезный аргумент одной команды перекрывается не менее значимым аргументом другой. А это значит лишь одно, какой бы результат ни был, он станет однозначно историческим. Потому следить за этим матчем будет еще интереснее.