Где смотреть чемпионат Европы по футболу: все о трансляциях

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится 17-й чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором в четвертый раз подряд сыграет сборная Украины.

Где смотреть Евро-2024

Официальным транслятором первенства в Украине медиасервис MEGOGO. Все матчи в режиме прямой трансляции будут доступны на телеканалах Мегого Футбол. Все матчи будут доступны по подписке.

Общественная речь во время чемпионата станет партнером официального транслятора и покажет отдельные матчи на местных телеканалах (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Кто будет комментировать

В состав комментаторов вошли:

Вадим Скичко

Роберто Моралес

Вадим Шевякин

Виталий Кравченко

Владимир Кобельков

Сергей Лукьяненко

Александр Новак

Виталий Волочай

Виталий Похвала

Владимир Зверев

Владислав Шалота

Виталий Зверев

Роман Бебех

Павел Посохов

Глеб Скрипченко

Егор Старков

Студия

Во время трансляции медиасервис планирует использовать два формата студийного вещания: кроме крупных студий, которых ожидает расширение состава экспертов и постепенное обновление формата, MEGOGO создал собственную министудию, которая будет производить "визитные карточки" – студии перед -, в перерыве, и после подавляющего большинства матчей турнира , что не попадут в большую студийную речь.

Ключевым отличием "визитных карт" от других украинских спортивных студийных форматов, выходящих в прямом эфире, станет динамика подачи материала и акцентированное наполнение. Пользователи MEGOGO, просматривавшие финал Лиги конференций УЕФА, уже смогли ознакомиться с пилотным выпуском обновленного формата. В качестве ориентира стандартов речи использованы мировые примеры компаний TNT SPORTS, ESPN, DAZN и других.

Ведущими больших студий станут Александра Кучеренко, Владимир Кобельков, Сергей Пейчев и Артем Панченко. Ведущими визиток – комментаторы соответствующего матча.

Сборная Украины

Национальная команда Украины в четвертый раз сыграет в финальной части Евро. Причем подряд. Подопечные Реброва попали в группу E , где их соперниками станут сборные Румынии, Словакии и Бельгии. Стартовый поединок украинцы сыграют 17 июня в 16.00 на Мюнхен Арене.