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Где смотреть чемпионат Европы по футболу: все о трансляциях

— 12 июня, 19:00
Где смотреть чемпионат Европы по футболу: все о трансляциях

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится 17-й чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором в четвертый раз подряд сыграет сборная Украины.

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Где смотреть Евро-2024

Официальным транслятором первенства в Украине медиасервис MEGOGO. Все матчи в режиме прямой трансляции будут доступны на телеканалах Мегого Футбол. Все матчи будут доступны по подписке.

Общественная речь во время чемпионата станет партнером официального транслятора и покажет отдельные матчи на местных телеканалах (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Кто будет комментировать

В состав комментаторов вошли:

  • Вадим Скичко
  • Роберто Моралес
  • Вадим Шевякин
  • Виталий Кравченко
  • Владимир Кобельков
  • Сергей Лукьяненко
  • Александр Новак
  • Виталий Волочай
  • Виталий Похвала
  • Владимир Зверев
  • Владислав Шалота
  • Виталий Зверев
  • Роман Бебех
  • Павел Посохов
  • Глеб Скрипченко
  • Егор Старков

Студия

Во время трансляции медиасервис планирует использовать два формата студийного вещания: кроме крупных студий, которых ожидает расширение состава экспертов и постепенное обновление формата, MEGOGO создал собственную министудию, которая будет производить "визитные карточки" – студии перед -, в перерыве, и после подавляющего большинства матчей турнира , что не попадут в большую студийную речь.

Ключевым отличием "визитных карт" от других украинских спортивных студийных форматов, выходящих в прямом эфире, станет динамика подачи материала и акцентированное наполнение. Пользователи MEGOGO, просматривавшие финал Лиги конференций УЕФА, уже смогли ознакомиться с пилотным выпуском обновленного формата. В качестве ориентира стандартов речи использованы мировые примеры компаний TNT SPORTS, ESPN, DAZN и других.

Ведущими больших студий станут Александра Кучеренко, Владимир Кобельков, Сергей Пейчев и Артем Панченко. Ведущими визиток – комментаторы соответствующего матча.

Сборная Украины

Национальная команда Украины в четвертый раз сыграет в финальной части Евро. Причем подряд. Подопечные Реброва попали в группу E , где их соперниками станут сборные Румынии, Словакии и Бельгии. Стартовый поединок украинцы сыграют 17 июня в 16.00 на Мюнхен Арене.

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