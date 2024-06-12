Где смотреть чемпионат Европы по футболу: все о трансляциях
С 14 июня по 14 июля в Германии состоится 17-й чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором в четвертый раз подряд сыграет сборная Украины.
Где смотреть Евро-2024
Официальным транслятором первенства в Украине медиасервис MEGOGO. Все матчи в режиме прямой трансляции будут доступны на телеканалах Мегого Футбол. Все матчи будут доступны по подписке.
Общественная речь во время чемпионата станет партнером официального транслятора и покажет отдельные матчи на местных телеканалах (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
Кто будет комментировать
В состав комментаторов вошли:
- Вадим Скичко
- Роберто Моралес
- Вадим Шевякин
- Виталий Кравченко
- Владимир Кобельков
- Сергей Лукьяненко
- Александр Новак
- Виталий Волочай
- Виталий Похвала
- Владимир Зверев
- Владислав Шалота
- Виталий Зверев
- Роман Бебех
- Павел Посохов
- Глеб Скрипченко
- Егор Старков
Студия
Во время трансляции медиасервис планирует использовать два формата студийного вещания: кроме крупных студий, которых ожидает расширение состава экспертов и постепенное обновление формата, MEGOGO создал собственную министудию, которая будет производить "визитные карточки" – студии перед -, в перерыве, и после подавляющего большинства матчей турнира , что не попадут в большую студийную речь.
Ключевым отличием "визитных карт" от других украинских спортивных студийных форматов, выходящих в прямом эфире, станет динамика подачи материала и акцентированное наполнение. Пользователи MEGOGO, просматривавшие финал Лиги конференций УЕФА, уже смогли ознакомиться с пилотным выпуском обновленного формата. В качестве ориентира стандартов речи использованы мировые примеры компаний TNT SPORTS, ESPN, DAZN и других.
Ведущими больших студий станут Александра Кучеренко, Владимир Кобельков, Сергей Пейчев и Артем Панченко. Ведущими визиток – комментаторы соответствующего матча.
Сборная Украины
Национальная команда Украины в четвертый раз сыграет в финальной части Евро. Причем подряд. Подопечные Реброва попали в группу E , где их соперниками станут сборные Румынии, Словакии и Бельгии. Стартовый поединок украинцы сыграют 17 июня в 16.00 на Мюнхен Арене.