Спа-Франкоршамп: история и ярчайшие моменты легендарной трассы

Уже на этой неделе состоится Гран-при Бельгии, и 20 пилотов снова промчатся через знаменитый поворот О Руж. Однако над будущим легендарной трассы Спа-Франкоршамп постепенно сгущаются тучи. Действующий контракт с автодромом рассчитан до 2031 года, но начиная с 2027-го начнётся ротация – этапы на этом треке будут проходить лишь раз в два года.

Разумеется, такой поворот событий не радует ни зрителей, ни самих гонщиков, большинство из которых искренне любят это классическое кольцо. Но лишь немногие в силах оспорить решения организаторов и владельцев чемпионата. Мы же сегодня предлагаем вспомнить самые яркие моменты знаменитого "Спа", оставшиеся на страницах истории автоспорта.

Гонка с перерывом на светский ужин

Первая гонка со статусом Гран-при на трассе Спа-Франкоршамп состоялась задолго до появления официального чемпионата Формулы-1 – в далёком 1925 году. И 28 июня исполнилось сто лет со дня этого события.

Заявку на участие подали 12 машин, однако на старт вышли лишь 7 – 3 болида Альфа Ромео и 4 – Деляж. Итало-французское противостояние должно было длиться 54 круга, каждый длиной в 15 километров. Однако случившееся далее по уровню комичности превзошло даже скандальный Гран-при США 2005 года.

После череды сходов к 29-му кругу в гонке осталось лишь два гонщика "Альфы". Впереди в полном одиночестве ехал Антонио Аскари, а где-то позади наматывал круги его напарник – Джузеппе Кампари. С того момента оба перешли в режим "доехать до финиша".

Антонио Аскари вырывается в лидеры на старте первой гонки на Спа-Франкоршамп 1925 Live в социальной сети X (ранее Twitter)

Разумеется, такое действо не понравилось зрителям, коих вокруг трассы собралось аж сто тысяч. Многие из них начали освистывать итальянские машины, когда те проезжали мимо. Это, в свою очередь, всерьёз разозлило Витторио Яно – создателя доминирующих болидов Альфа Ромео.

В качестве протеста он зазвал гонщиков на пит-стоп и приказал механикам намеренно медленно обслуживать обе машины. Пилоты же за это время успели не только отдохнуть, но и устроить настоящий светский ужин. Ну а после еды – вновь отправились на трассу, лениво доезжать оставшиеся круги.

По злой иронии, эта "забавная" победа стала последней для Антонио Аскари – менее чем через месяц он погиб на гонке во Франции.

Следующий Гран-при на трассе Спа-Франкоршамп состоялся лишь в 1930 году, а когда в 1935 автодром начал набирать всемирную популярность, в гонках уже доминировали немецкие машины Мерседес и Ауто Унион – их превосходство продлилось вплоть до начала Второй мировой войны.

Официальная Формула-1

Когда в 1950 году гонки Гран-при превратились в официальную Формулу-1, конечно же, трасса Спа-Франкоршамп вошла в календарь сезона. Первым победителем в рамках чемпионата мира стал Хуан Мануэль Фанхио на Альфа Ромео, опередив на 14 секунд своего напарника – Луиджи Фаджиоли.

В последующие три года в Бельгии доминировали итальянцы. В 1951-м гонку выиграл Джузеппе "Нино" Фарина, который разделил подиум с двумя соотечественниками. А в 1952-1953 годах победы одержал легендарный Альберто Аскари – сын вышеупомянутого Антонио.

После ещё двух триумфов Фанхио, гонки в "Спа" выигрывали Питер Коллинз, Тони Брукс, Джек Брэбем, Джон Сёртис, Брюс Макларен и Педро Родригес. А Джим Кларк сделал это сразу четыре раза – подряд с 1962 по 1965 годы.

Джим Кларк - трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный победитель Гран-при Бельгии Getty Images

Последний заезд на длинной, 14-километровой версии кольца с использованием прилегающих дорог общего пользования состоялся в 1970 году. После этого трасса была признана небезопасной, и в последующие 12 сезонов Гран-при Бельгии проводился на автодромах Нивель-Болер и Золдер.

Трагические страницы истории

Даже в сейчас время от времени происходят инциденты, которые заставляют зрителей со зловещим замиранием сердца переживать за судьбу гонщика. А в прежние времена, когда уровень безопасности оставлял желать лучшего, смертельные аварии, к сожалению, были привычным явлением. Дважды подобная трагедия произошла на трассе Спа-Франкоршамп в рамках официального чемпионата мира – оба раза в 1960 году.

Сначала, на 19-м круге гонки, Крис Бристоу, управлявший прошлогодним Купером, вылетел с трассы и врезался в метровую насыпь. В результате удара гонщика выбросило из болида, и он оказался в колючей проволоке, которая его попросту обезглавила.

Останавливать заезд никто не стал, и гонка продолжилась. Спустя пять кругов, почти в том же месте, случилась ещё одна трагедия – на этот раз с пилотом Лотуса Аланом Стейси. В его лицо попала птица, из-за чего он потерял контроль над машиной, перелетел через трёхметровое ограждение и упал в поле. Через несколько минут гонщик скончался от полученных травм.

Также стоит отметить, что если в современной Формуле-1 применяются всевозможные дорогостоящие меры ради безопасности пилотов, то в младших сериях, где бюджеты значительно скромнее, уровень риска остаётся высоким. Там трагедии, увы, случаются и в наши дни. Так, в 2019 году на трассе Спа-Франкоршамп погиб пилот Формулы-2 Антуан Юбер, а в 2023 – гонщик региональной Формулы-3 Дилано ван 'т Хофф.

Реконструкция

За период отсутствия Спа-Франкоршам в чемпионате произошла масштабная реконструкция. Длина круга сократилась до 7 километров, и трасса стала полностью отведённой под гонки. С тех пор все изменения носили лишь "косметический" характер.

Старая и новая конфигурации трассы Спа-Франкоршамп wikipedia.org

Первый заезд на обновлённой конфигурации состоялся в 1983 году – именно тогда началась история привычного современному зрителю Спа. Первым победителем на новом кольце стал легендарный "Профессор" Ален Прост.

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С тех пор Спа-Франкоршамп является неотъемлемой частью Формулы-1. Лишь в 1984 году этап ещё один раз прошёл на Зольдере, а в 2003 и 2006 гонка была отменена из-за проблем, связанных с запретом табачной рекламы.

Скандальные дисквалификации

Как и в любом другом виде спорта, в Формуле-1 важную роль играет судейская бригада. И когда им приходится вмешиваться – вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват – это почти всегда вызывает огромный резонанс. Бывали даже случаи, когда уже после финиша гонки аннулировался результат победителя Гран-при. И дважды такое происходило именно на этапе в Бельгии.

Хотя в 1994 году Бенеттон был лишь вторым по силе болидом, сезон проходил под тотальным доминированием Михаэля Шумахера. Желая хоть как-то вернуть интригу в чемпионат, организаторы особенно пристально следили за восходящей звездой автоспорта и искали любой удобный повод, чтобы применить к нему санкции.

После финиша Гран-при Бельгии 1994 года судьи на протяжении четырёх часов изучали машину немца, отчаянно стараясь найти в ней хотя бы малейшее нарушение.

Михаэль Шумахер на Гран-при Бельгии 1994 Getty Images

В итоге им это удалось – контрольная деревянная планка под днищем оказалась стёрта чуть больше допустимого. Причём износ наблюдался только с одной стороны, что, по мнению команды, могло быть вызвано наездом на поребрик. Тем не менее это стало формальным основанием для аннулирования результата Шумахера.

Следующий случай дисквалификации победителя гонки по техническим причинам произошёл почти через 30 лет – и вновь на трассе Спа-Франкоршамп. Стартовав с шестой позиции, Джордж Расселл пошёл на рискованную стратегию одного пит-стопа, тогда как все его соперники дважды заезжали в боксы.

На заключительном отрезке он оказался под мощным прессингом со стороны напарника – Льюиса Хэмилтона, имевшего преимущество благодаря более свежим шинам. Тем не менее молодой гонщик сумел выдержать натиск титулованного партнёра по команде и первым пересёк линию финиша.

Однако уже после гонки выяснилось, что болид Джорджа оказался на 1,5 килограмма легче установленного минимума, что привело к его мгновенному исключению из итогового протокола.

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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на нарушение могло повлиять само устройство трассы. Длина круга в Спа примерно в полтора раза превышает аналогичный показатель у большинства других автодромов, и именно по этой причине Гран-при Бельгии часто проходит без "круга почёта" после финиша.

А это значит, что пилоты лишаются возможности проехать по обочине и "подобрать" так называемые "червячки" – небольшие оторвавшиеся кусочки резины, скапливающиеся вне основной траектории, за счёт которых можно набрать недостающий вес машины.

Михаэль Шумахер

Особое место трасса Спа-Франкоршамп занимает в истории вышеупомянутого "Красного Барона" – Михаэля Шумахера. Помимо того, что гонщик называл её своим любимым автодромом, огромное количество значимых для него событий произошло именно здесь.

Началось всё с того, что на Гран-при Бельгии 1991 года молодой немец дебютировал в Формуле-1. Здесь же, год спустя, он одержал свою первую победу. А в 1995-м на Спа-Франкоршамп Шуми провёл, пожалуй, лучшую гонку карьеры, выиграв после старта с 16-й позиции.

В 1996 году Шумахер только перешёл в Феррари, и именно тогда началось становление "Красного Барона". Хотя тот сезон прошёл под полным доминированием соперников из Вильямса, Спа стала одной из трёх трасс, где Михаэль сумел одержать победу.

Позднее он выигрывал здесь ещё в 1997, 2001 и 2002 годах. А в сезоне 2004-го, пусть и финишировав вторым, Михаэль Шумахер досрочно завоевал свой седьмой титул чемпиона мира.

Михаэль Шумахер на Гран-при Бельгии досрочно становится чемпионом мира 2004 года Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Когда Шуми уже выступал за Мерседес, и скорость его болида оставляла желать лучшего, он всё равно отметился в Бельгии двумя важными юбилеями: в 2011 году – 20 лет с момента дебюта, а в 2012-м стал вторым пилотом в истории, вошедшим в клуб "трёхсотников" – гонщиков, принявших участие в 300 Гран-при.

Кими Райкконен

В конце нулевых среди фанатов Формулы-1 можно было услышать прозвище "Король Спа", которое принадлежало финскому гонщику Кими Райкконену.

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В вышеупомянутом Гран-при Бельгии 2004 года Кими одержал свою вторую победу в карьере. И в период с 2004 по 2007 год только он выигрывал гонки на трассе Спа-Франкоршамп.

В сезоне 2008-го, несмотря на то что сам чемпионат финн проводил довольно посредственно, на своей любимой трассе он долгое время лидировал, но за круг до финиша разбил машину из-за начавшегося дождя.

В 2009 году команда Феррари боролась лишь за третье место, уступая фаворитам – Браун GP и Ред Булл. Тем не менее одну победу в сезоне пилотам Скудерии таки удалось одержать – Кими выиграл гонку в Спа, после отличного старта с шестой позиции.

Штрафные баллы

Почти любой зритель много раз слышал о штрафных баллах, которые пилотам начисляют за аварии и другие нарушения. В прошлом году именно из-за их переизбытка одну гонку пропустил Кевин Магнуссен, а во время этапов в Канаде и Австрии в зоне риска находился даже действующий чемпион мира – Макс Ферстаппен.

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Однако далеко не все фанаты, недавно пришедшие в мир Формулы-1, знают, как именно появилась система штрафных баллов. А событие, которое к этому привело, произошло на Гран-при Бельгии 2012 года.

Пилот-середняк Роман Грожан и до этого отметился рядом инцидентов, особенно на стартах гонок. Апогеем этой тенденции стал заезд на трассе Спа-Франкоршамп. Агрессивная борьба с Льюисом Хамильтоном привела к массовой аварии, в которой также пострадал Фернандо Алонсо – на тот момент один из претендентов на чемпионский титул.

Роман Грожан перелетает через Фернандо Алонсо на старте Гран-при Бельгии 2012 Getty Images

И, забегая вперёд, стоит отметить испанцу это обошлось очень дорого – по итогу сезона он проиграл чемпионат Себастьяну Феттелю с разницей всего в три очка.

После гонки последовали масштабные разбирательства, по итогам которых Грожан был отстранён от участия в следующем этапе.

Но на этом дело не закончилось: с обновлением технического регламента в 2014 году в Формуле-1 появилась усовершенствованная система борьбы с потенциально опасным стилем пилотирования – система штрафных баллов.

Гонка которой нет

За последние 15 лет в Формуле-1 было немало гонок, которые останавливались красными флагами из-за дождя. Но среди них особое место занимает Гран-при Бельгии 2021 года, установивший антирекорд самой короткой гонки в истории чемпионата.

Большую часть времени все болиды просто стояли на пит-лейне, ожидая улучшения условий на трассе. Однако этого так и не произошло. Чтобы заезд формально считался состоявшимся, дирекция гонки отправила пилотов на трассу для трёх кругов за машиной безопасности, после чего процессия была остановлена.

Пилоты проезжают три круга за машиной безопасности на Гран-при Бельгии 2021 Getty Images

А дальше гонщикам раздали половинные очки и провели подиумную церемонию. Таким образом, Макс Ферстаппен стал единственным гонщиком в истории Формулы-1, который получил победный кубок, фактически, по итогам квалификации, а вместе с тем на 5 очков приблизился к своему сопернику за титул – Льюису Хамильтону.

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Конечно же, такая ситуация вызвала массовое недовольство со стороны зрителей, которые потратили своё время и деньги, но вместо гонки смотрели на припаркованные болиды. А чтобы предотвратить подобные случаи в дельнейшем, в конце сезона был внесён ряд изменений в правила.

Двигательное безумие

Ещё с 2003 года Формула-1 взяла курс на регламентацию количества двигателей, которые может использовать каждый гонщик в течение сезона. Сначала пилотов обязали проводить на одном моторе весь Гран-при, затем – два этапа подряд, а позже – не более восьми агрегатов за сезон.

Двигатель Ferrari 051 3,0 V10, который устанавливался на Ferrari F2002 Getty Images

С введением регламента 2014 года появилась более сложная система подсчёта отдельных элементов гибридной силовой установки – для каждого из них действует свой лимит, варьирующийся от 2 до 4. За превышение нормы гонщикам назначают штрафы в виде потери позиций на стартовой решётке.

Во многих случаях этого количества на весь чемпионат не хватает, и команды тщательно планируют, какой именно гонкой можно "пожертвовать", чтобы дальше установить новый мотор. В последние годы выбор часто падает на Гран-при Бельгии, поскольку трасса Спа-Франкоршамп даёт хорошие возможности для борьбы и обгонов.

Так, в 2022 году на машины сразу восьми пилотов были частично или полностью установлены новые двигатели. И начиная с 13-й позиции перед заездом располагались "штрафники".

Ещё одна любопытная деталь – в 2022, 2023 и 2024 годах поул на бельгийской трассе трижды подряд завоёвывали гонщики Феррари, несмотря на то, что в квалификациях все разы быстрейшим оказывался Макс Ферстаппен, который стартовал с более низких позиций именно из-за штрафов за замену силовой установки.

Эпилог

Трасса Спа-Франкоршамп – один из важнейших автодромов в истории Формулы-1. Здесь выступали и побеждали величайшие легенды разных эпох: Альберто Аскари, Ален Прост, Михаэль Шумахер, Льюис Хамильтон, Макс Ферстаппен и многие другие. Этот трек буквально пропитан духом автоспорта.

Для многих гонщиков, находящихся на пути к "королевским гонкам", мечта – хотя бы раз проехать по легендарному Спа. А для тех, кто уже выступает в чемпионате – подняться здесь на вершину подиума. Даже перевод трассы на ротацию раз в два года уже воспринимается как ощутимая потеря для всего мира скорости.